Сибіга: Україна та Індія обговорили свободу судноплавства

Судно в порту. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Україна та Індія обговорили безпеку судноплавства в Чорному морі та наслідки російської агресії. Київ поінформував Нью-Делі про удари по цивільних суднах і портовій інфраструктурі. Окремо сторони говорили про мирні зусилля та глобальну продовольчу безпеку. У Києві наголосили, що ця проблема стосується не лише України, а й мільйонів людей у світі.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з главою МЗС Індії Субраманьямом Джайшанкаром у Києві, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Судноплавство у Чорному морі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з главою МЗС Індії Субраманьямом Джайшанкаром у Києві. Однією з головних тем переговорів стала свобода судноплавства в Чорному морі. Сибіга розповів індійському колезі про російські атаки на цивільні судна, порти та інфраструктуру. За його словами, через дії Росії Чорне море фактично перетворилося на поле бою.

"Через російську агресію Чорне море фактично стало полем бою", — заявив Сибіга.

Жертви атак

Міністр також зазначив, що серед постраждалих від російських атак є громадяни Індії. Українська сторона висловила співчуття їхнім родинам та індійському народу. За словами Сибіги, під час переговорів сторони окремо говорили про те, як повернути свободу судноплавства в Чорному морі. Україна вважає це питання важливим не лише для власної економіки та безпеки.

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Ризики для світу

Сибіга наголосив, що блокування шляхів постачання українського продовольства може мати наслідки для інших країн.

"Блокування життєво важливих шляхів постачання українського продовольства загрожує голодом та кризою мільйонам людей у світі", — сказав глава українського МЗС.

Він подякував Індії за увагу до цієї проблеми та спільні зусилля. Сибіга також підкреслив важливість ролі Індії у залученні інших держав до пошуку рішення.

Удари по суднах та портах

За даними заступниці міністра закордонних справ України Мар’яни Беци, масштаби російських атак на морську інфраструктуру вже значні. Зокрема, від початку повномасштабної війни РФ пошкодила понад 1050 портових об’єктів і атакувала понад 240 цивільних суден. Лише влітку 2026 року під ударами опинилися більш як 50 суден, унаслідок чого загинули майже 30 людей.

Як повідомляли Новини.LIVE, Одещина, як і Київ та інші регіони України, продовжує жити під загрозою тривалих повітряних атак. Росіяни застосовують різні засоби ураження та намагаються виснажити українську ППО. Водночас метою ворога є не лише руйнування інфраструктури, а й постійний психологічний тиск на людей.

Також Новини.LIVE писали, що Росія не відмовляється від планів продовжувати війну та може прагнути захопити нові українські території. Серед них може бути й Одещина, яка має стратегічне значення для України. Водночас тиск на регіон уже позначається на роботі портів і морському експорту. Ситуація залишається важливою не лише для України, а й для інших країн.