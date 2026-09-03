Сибига: Украина и Индия обсудили вопрос о свободе судоходства

Судно в порту. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Украина и Индия обсудили вопросы безопасности судоходства в Чёрном море и последствия российской агрессии. Киев проинформировал Нью-Дели о нанесении ударов по гражданским судам и портовой инфраструктуре. Отдельно стороны обсудили мирные усилия и глобальную продовольственную безопасность. В Киеве подчеркнули, что эта проблема касается не только Украины, но и миллионов людей во всем мире.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром в Киеве, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Судоходство в Чёрном море

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром в Киеве. Одной из главных тем переговоров стала свобода судоходства в Черном море. Сибига рассказал индийскому коллеге о российских атаках на гражданские суда, порты и инфраструктуру. По его словам, из-за действий России Черное море фактически превратилось в поле боя.

"Из-за российской агрессии Черное море фактически стало полем боя", — заявил Сибига.

Жертвы атак

Министр также отметил, что среди пострадавших от российских атак есть граждане Индии. Украинская сторона выразила соболезнования их семьям и индийскому народу. По словам Сибиги, в ходе переговоров стороны отдельно обсуждали, как восстановить свободу судоходства в Чёрном море. Украина считает этот вопрос важным не только для собственной экономики и безопасности.

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Риски для мира

Сибига подчеркнул, что блокирование путей поставок украинского продовольствия может иметь последствия для других стран.

"Блокировка жизненно важных путей поставок украинского продовольствия угрожает голодом и кризисом миллионам людей в мире", — сказал глава украинского МИД.

Он поблагодарил Индию за внимание к этой проблеме и совместные усилия. Сибига также подчеркнул важность роли Индии в привлечении других государств к поиску решения.

Удары по судам и портам

По данным заместителя министра иностранных дел Украины Марьяны Бецы, масштабы российских атак на морскую инфраструктуру уже значительны. В частности, с начала полномасштабной войны РФ повредила более 1050 портовых объектов и атаковала более 240 гражданских судов. Только летом 2026 года под ударами оказались более 50 судов, в результате чего погибли почти 30 человек.

Как сообщали Новини.LIVE, Одесская область, как и Киев и другие регионы Украины, продолжает жить под угрозой длительных воздушных атак. Россияне применяют различные средства поражения и пытаются истощить украинскую ПВО. В то же время целью врага является не только разрушение инфраструктуры, но и постоянное психологическое давление на людей.

Также Новини.LIVE писали, что Россия не отказывается от планов продолжить войну и может стремиться захватить новые украинские территории. Среди них может оказаться и Одесская область, имеющая стратегическое значение для Украины. При этом давление на регион уже сказывается на работе портов и морском экспорте. Ситуация остается важной не только для Украины, но и для других стран.