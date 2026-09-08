Нападение на Одесскую область 8 сентября: россияне нанесли удар по рынку

Последствия удара по рынку. Фото: социальные сети

Россия продолжает наносить удары по Одесской области с использованием различных средств поражения. Ночью 8 сентября под ударом оказался пригород Одессы. В результате атаки есть пострадавший. Российский удар также привёл к повреждению гражданских объектов. На месте работают соответствующие службы. Последствия атаки ещё уточняются, специалисты устанавливают масштабы разрушений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

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Удар по рынку

Ночью, 8 сентября, РФ нанесла удар по рынку в пригороде Одессы. По сообщениям местных СМИ, ночью российские войска атаковали рынок "7 километр". В результате обстрела повреждены торговые павильоны.

Пострадавшие в результате атаки

Предварительно известно об одном пострадавшем — это 58-летний охранник. Его госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести. Медики оказывают мужчине всю необходимую помощь.

В настоящее время уточняются последствия атаки и масштабы повреждений.

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ОБНОВЛЕНО 10:55: Количество пострадавших в результате атаки на рынок в пригороде Одессы возросло до трех человек. За медицинской помощью обратились еще двое мужчин 1972 и 1978 годов рождения. Госпитализация им не понадобилась. Врачи оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.

Что известно о рынке "7 км"

Промтоварный рынок "7 км" — крупная торговая площадка в поселке Авангард Одесского района, недалеко от Одессы. Его история началась 19 декабря 1989 года, когда первые кооператоры со Старокинного рынка переехали за город, на территорию бывших кукурузных полей. Со временем стихийная торговля превратилась в крупный торговый комплекс. В настоящее время на территории рынка работают около 15 тысяч торговых и складских объектов. Здесь продают одежду, обувь, детские товары, бытовую технику и другие товары широкого потребления. Рынок работает как в оптовом, так и в розничном формате.

По данным администрации, территория "7 километра" занимает более 75 гектаров. На ней также расположены автостоянки, автостанция, медпункты, пожарная часть, отделение полиции, кафе и другие объекты инфраструктуры.

Что известно о нападении

Ночь в Одесской области прошла под многочисленными воздушными тревогами. В 00:02 тревогу объявили в Измаильском, Белгород-Днестровском и Болградском районах. В 00:13 Военно-воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе ударных БПЛА для этого района. В 00:15 воздушная тревога распространилась на Березовский, Раздельнянский и Подольский районы. В 02:12 там, а также в Измаильском и Болградском районах, объявили отбой.

В 03:24 воздушную тревогу объявили уже по всей Одесской области. Незадолго до взрывов Воздушные Силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения. Впоследствии военные уточнили, что высокоскоростная цель движется в направлении Одессы. В 03:30 в областном центре раздались взрывы. В 03:38 для всей области объявили отбой воздушной тревоги.

Впрочем, на этом ночная угроза не закончилась. В 04:15 тревогу вновь объявили в Одесском районе. В 04:41 она распространилась на Березовский район, а через минуту в Одесском районе объявили отбой. В то же время в Березовском районе тревога оставалась в силе. В 04:44 сигнал воздушной тревоги вновь объявили в Раздельнянском и Подольском районах. Окончательный отбой в этих районах, а также в Березовском, объявили в 05:10.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на воскресенье, 6 сентября, армия РФ нанесла удар по пограничной инфраструктуре Измаильского района Одесской области. Из-за атаки временно приостановил работу пункт пропуска "Орловка". О возобновлении его работы сообщат дополнительно.

Также Новини.LIVE писали, что вечером 6 сентября российские войска вновь атаковали Одесскую область. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура. В результате атаки зафиксированы повреждения и возникли пожары. Спасатели оперативно ликвидировали последствия удара.