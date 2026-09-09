Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиLifeМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Росія атакувала пункт пропуску Старокозаче на Одещині: є загиблі

Росія атакувала пункт пропуску Старокозаче на Одещині: є загиблі

Ua ru
9 вересня 2026 08:02
Атака РФ на "Старокозаче": пункт пропуску тимчасово закрили
Пункт пропуску "Старокозаче". Фото: ДПСУ

Російські війська вночі атакували ударними безпілотниками міжнародний автомобільний пункт пропуску "Старокозаче", розташований на кордоні України з Молдовою. Через наслідки атаки його роботу тимчасово призупинили. Внаслідок удару російські дрони влучили в інфраструктуру пункту пропуску та прилеглу територію. 

Про це повідомила ДПСУ, передає Новини.LIVE.

Реклама

Росія атакувала пункт пропуску на кордоні з Молдовою

Після атаки на місці влучання виникли пожежі. Внаслідок російського удару є загиблі та постраждалі серед цивільного населення, які перебували поблизу пункту пропуску. Інші деталі щодо наслідків атаки наразі уточнюються.

Росія атакувала пункт пропуску Старокозаче на Одещині: є загиблі - фото 1
Повідомлення ДПСУ. Фото: скриншот

Оформлення громадян і транспортних засобів через "Старокозаче" тимчасово не здійснюється. Про припинення роботи пункту пропуску українська сторона поінформувала суміжну сторону.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська 1 вересня атакували прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району Одеської області. Через один із таких ударів тимчасово призупиняли роботу пункту пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 6 вересня росіяни повторно атакували прикордонну інфраструктуру цього пункту пропуску. Через обстріл його роботу знову призупиняли.

Молдова кордон Одеська область ДПСУ перетин кордону
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації