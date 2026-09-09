Атака РФ на "Старокозаче": пункт пропуску тимчасово закрили

Пункт пропуску "Старокозаче". Фото: ДПСУ

Російські війська вночі атакували ударними безпілотниками міжнародний автомобільний пункт пропуску "Старокозаче", розташований на кордоні України з Молдовою. Через наслідки атаки його роботу тимчасово призупинили. Внаслідок удару російські дрони влучили в інфраструктуру пункту пропуску та прилеглу територію.

Про це повідомила ДПСУ, передає Новини.LIVE.

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Росія атакувала пункт пропуску на кордоні з Молдовою

Після атаки на місці влучання виникли пожежі. Внаслідок російського удару є загиблі та постраждалі серед цивільного населення, які перебували поблизу пункту пропуску. Інші деталі щодо наслідків атаки наразі уточнюються.

Повідомлення ДПСУ. Фото: скриншот

Оформлення громадян і транспортних засобів через "Старокозаче" тимчасово не здійснюється. Про припинення роботи пункту пропуску українська сторона поінформувала суміжну сторону.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська 1 вересня атакували прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району Одеської області. Через один із таких ударів тимчасово призупиняли роботу пункту пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією.

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Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 6 вересня росіяни повторно атакували прикордонну інфраструктуру цього пункту пропуску. Через обстріл його роботу знову призупиняли.