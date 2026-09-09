Атака РФ на "Старокозаче": пункт пропуска временно закрыт

Пункт пропуска "Старокозаче". Фото: ГПСУ

Российские войска ночью атаковали ударными беспилотниками международный автомобильный пункт пропуска "Старокозаче", расположенный на границе Украины с Молдовой. В связи с последствиями атаки его работа была временно приостановлена. В результате удара российские дроны поразили инфраструктуру пункта пропуска и прилегающую территорию.

Об этом сообщила ГПСУ, передает Новини.LIVE.

Реклама

Россия атаковала пункт пропуска на границе с Молдовой

После атаки в месте попадания возникли пожары. В результате российского удара есть погибшие и пострадавшие среди гражданского населения, находившегося вблизи пункта пропуска. Другие подробности о последствиях атаки пока уточняются.

Сообщение ГПСУ. Фото: скриншот

Оформление граждан и транспортных средств через "Старокозаче" временно не осуществляется. Об остановке работы пункта пропуска украинская сторона проинформировала соседнюю сторону.

Как сообщали Новини.LIVE, 1 сентября российские войска атаковали пограничную инфраструктуру Измаильского района Одесской области. Из-за одного из таких ударов временно приостановили работу пункта пропуска "Орловка" на границе с Румынией.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 6 сентября россияне вновь атаковали пограничную инфраструктуру этого пункта пропуска. Из-за обстрела его работу снова приостановили.