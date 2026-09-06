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Главная Одесса РФ нанесла удар по Одесчине: не работает пункт пропуска

РФ нанесла удар по Одесчине: не работает пункт пропуска

Ua ru
6 сентября 2026 06:19
Из-за атаки РФ на Одесчину не работает пункт пропуска "Орловка"
Пункт пропуска "Орловка" после обстрела 1 сентября 2026 года. Фото иллюстративное: Одесская областная прокуратура

В ночь на воскресенье, 6 сентября, армия РФ нанесла удар по пограничной инфраструктуре Измаильского района Одесской области. Из-за атаки временно приостановил работу пункт пропуска "Орловка". О возобновлении его работы сообщат дополнительно.

Об этом со ссылкой на Измаильскую РВА сообщает Новини.LIVE.

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После российской атаки на Одесчину в ночь на 6 сентября 2026 года не работает пункт пропуска "Орловка"
Скриншот сообщения Измаильской РВА

Что известно об обстреле Измаильского района в ночь на 6 сентября

Воздушная тревога в Измаильском районе Одесской области продолжалась с 22:53 5 сентября до 00:17 6 сентября. В 00:04 Воздушные Силы ВС Украины предупредили, что на юге Одесской области находится БпЛА, который летит в западном направлении.

Ночью 6 сентября 2026 года РФ атаковала БпЛА юг Одесчины
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера сообщал, что в ночь на 5 сентября россияне атаковали склады в Одесской области, которые ранее уже подвергались обстрелам. Вспыхнул пожар. Горел склад с продуктами питания.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление разведки писал, что украинские военные поразили российский ракетный комплекс в Крыму. Это может помешать противнику наносить ракетные удары с территории полуострова. Правда, РФ обустраивает новую базу для морских беспилотников — может возникнуть дополнительная угроза для Одессы и Николаева.

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Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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