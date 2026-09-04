В Крыму поразили "Бастион" и готовят морской дрон-порт

Самоходная пусковая установка "Бастион". Фото иллюстративное: российские СМИ

В Крыму украинские войска нанесли удар по российскому ракетному комплексу, который использовался для нанесения ударов по Украине. Это может ослабить возможности противника по применению ракет с полуострова. В то же время Россия создает новую инфраструктуру для морских беспилотников. Речь идет о базе, которая потенциально создает дополнительную угрозу для Одессы и Николаева.

Об уничтожении комплекса "Бастион" сообщили в Главном управлении разведки, передает Новини.LIVE.

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Удар по "Бастиону"

В рамках операции во временно оккупированном Крыму спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" нанесло удар по российскому береговому ракетному комплексу "Бастион". По данным украинской разведки, этот комплекс является носителем ракет "Оникс" и "Циркон", которые российские военные используют для нанесения ударов по Украине. Кроме того, операторы "Group 13" уничтожили и поразили два бензовоза и командно-штабную машину российских войск.

"Оккупантам — не спрятаться! Вооруженная борьба продолжается! Слава Украине!", — добавили в ГУР.

Удар по таким комплексам важен для южных областей Украины, ведь "Бастионы" используются российскими войсками для запуска ракет по наземным целям.

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Что такое "Бастион"

"Бастион" — российский береговой ракетный комплекс. Его основное назначение — поражение надводных целей, однако Россия применяет ракеты из этого комплекса и для ударов по наземным объектам в Украине. Основной ракетой комплекса является П-800 "Оникс" — сверхзвуковая крылатая ракета. Россия также использует модифицированные пусковые установки для применения ракет "Циркон".

"Оникс" и "Циркон"

"Оникс" — сверхзвуковая ракета, которую разрабатывали прежде всего как противокорабельную. Российские военные также применяют её для ударов по наземным целям в Украине. В частности, ракеты этого типа запускали из оккупированного Крыма по Одесской области.

"Циркон" — российская ракета 3М22, которую РФ позиционирует как гиперзвуковую. По данным ГУР, её создавали для кораблей и подводных лодок, а Россия использует её в войне против Украины.

Новый дроно-порт

На побережье озера Донузлав вблизи Новоозерного в оккупированном Крыму обнаружили объекты, которые могут быть частью первого российского морского дрон-порта. По данным Defense Express, на спутниковых снимках видны укрытия, похожие на небольшие эллинг. Они заглублены в берег, защищены по бокам песчаными насыпями и накрыты маскировочными сетками. К сооружениям проложены грунтовые дороги.

OSINT-аналитик H I Sutton насчитал не менее 21 такого укрытия. Внутри них россияне потенциально могут хранить беспилотные катера, готовить их к запуску и спускать на воду. Рядом, вероятно, размещаются мастерские, склады и оборудование для связи.

Такие укрытия сложнее поразить, чем открытые площадки. Если комплекс заработает на полную мощность, Россия может получить возможность чаще запускать морские дроны из Крыма для атак на украинские порты, суда и побережье. Для Одессы и Николаева это означает появление еще одного потенциального направления угрозы — уже не ракетного, а морского беспилотного.

Как сообщали Новини.LIVE, Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупантов во временно оккупированном Крыму. Среди них — две радиолокационные станции, комплекс связи и радиорелейная станция. В Севастополе подтвердили поражение учебного центра противника. Также под ударом оказались цели оккупантов в Запорожской и Донецкой областях.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что Силы обороны Украины уничтожили российский фронтовой бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму. Вместе с самолетом россияне потеряли четыре единицы аэродромной техники. Это подтвержденные результаты предыдущих украинских ударов по военному объекту.