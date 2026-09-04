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Головна Одеса РФ буде менше запускати "Онікси" по Одесі: ГУР знищили установку

РФ буде менше запускати "Онікси" по Одесі: ГУР знищили установку

Ua ru
4 вересня 2026 10:59
У Криму уразили «Бастіон» та готують морський дроно-порт
Самохідна пускова установка «Бастіон». Фото ілюстративне: росЗМІ

У Криму українські сили уразили російський ракетний комплекс, який використовували для ударів по Україні. Це може послабити можливості ворога застосовувати ракети з півострова. Водночас Росія облаштовує нову інфраструктуру для морських безпілотників. Йдеться про базу, яка потенційно створює додаткову загрозу для Одеси та Миколаєва.

Про знищення комплексу "Бастіон" повідомили в Головному управлінні розвідки, передає Новини.LIVE.

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Удар по "Бастіону"

У межах операції в тимчасово окупованому Криму спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" уразив російський береговий ракетний комплекс "Бастіон". За даними української розвідки, цей комплекс є носієм ракет "Онікс" та "Циркон", які російські військові використовують для ударів по Україні. Крім того, оператори "Group 13" знищили та уразили два бензовози й командно-штабну машину російських військ.

"Окупантам — не сховатись! Збройна боротьба триває! Слава Україні!", — додали в ГУР.

Удар по таких комплексах важливий для південних областей України, адже "Бастіони" використовуються російськими військами для запуску ракет по наземних цілях.

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Що таке "Бастіон"

"Бастіон" — російський береговий ракетний комплекс. Його основне призначення — ураження надводних цілей, однак Росія застосовує ракети з цього комплексу і для ударів по наземних об'єктах в Україні. Основною ракетою комплексу є П-800 "Онікс" — надзвукова крилата ракета. Росія також використовує модифіковані пускові можливості для застосування ракет "Циркон".

"Онікс" і "Циркон"

"Онікс" — надзвукова ракета, яку розробляли передусім як протикорабельну. Російські військові також застосовують її для ударів по наземних цілях в Україні. Зокрема, ракети цього типу запускали з окупованого Криму по Одещині.

"Циркон" — російська ракета 3М22, яку РФ позиціонує як гіперзвукову. За даними ГУР, її створювали для кораблів і підводних човнів, а Росія використовує її у війні проти України.

Новий дроно-порт

На узбережжі озера Донузлав поблизу Новоозерного в окупованому Криму виявили об'єкти, які можуть бути частиною першого російського морського дроно-порту. За даними Defense Express, на супутникових знімках видно укриття, схожі на невеликі елінги. Вони заглиблені в берег, захищені з боків піщаними насипами та накриті маскувальними сітками. До споруд прокладені ґрунтові дороги.

OSINT-аналітик H I Sutton нарахував щонайменше 21 таке укриття. Усередині них росіяни потенційно можуть зберігати безекіпажні катери, готувати їх до запуску та спускати на воду. Поруч, імовірно, розміщують майстерні, склади й обладнання для зв'язку.

Такі укриття складніше уразити, ніж відкриті майданчики. Якщо комплекс запрацює на повну потужність, Росія може отримати можливість частіше запускати морські дрони з Криму для атак українських портів, суден та узбережжя. Для Одеси та Миколаєва це означає появу ще одного потенційного напрямку загрози — вже не ракетного, а морського безпілотного.

Як повідомляли Новини.LIVE, Сили оборони України уразили низку військових об’єктів російських окупантів у тимчасово окупованому Криму. Серед них — дві радіолокаційні станції, комплекс зв’язку та радіорелейна станція. У Севастополі підтвердили ураження навчального центру противника. Також під ударом опинилися цілі окупантів у Запорізькій та Донецькій областях.

Також Новини.LIVE писали, що Сили оборони України знищили російський фронтовий бомбардувальник Су-24М на військовому аеродромі "Саки" у тимчасово окупованому Криму. Разом із літаком росіяни втратили чотири одиниці аеродромної техніки. Це підтверджені результати попередніх українських ударів по військовому об'єкту.

Одеса Крим Новини Одеси атака ГУР МО Украины
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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