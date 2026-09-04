У Криму уразили «Бастіон» та готують морський дроно-порт

Самохідна пускова установка «Бастіон». Фото ілюстративне: росЗМІ

У Криму українські сили уразили російський ракетний комплекс, який використовували для ударів по Україні. Це може послабити можливості ворога застосовувати ракети з півострова. Водночас Росія облаштовує нову інфраструктуру для морських безпілотників. Йдеться про базу, яка потенційно створює додаткову загрозу для Одеси та Миколаєва.

Про знищення комплексу "Бастіон" повідомили в Головному управлінні розвідки, передає Новини.LIVE.

Реклама

Удар по "Бастіону"

У межах операції в тимчасово окупованому Криму спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" уразив російський береговий ракетний комплекс "Бастіон". За даними української розвідки, цей комплекс є носієм ракет "Онікс" та "Циркон", які російські військові використовують для ударів по Україні. Крім того, оператори "Group 13" знищили та уразили два бензовози й командно-штабну машину російських військ.

"Окупантам — не сховатись! Збройна боротьба триває! Слава Україні!", — додали в ГУР.

Удар по таких комплексах важливий для південних областей України, адже "Бастіони" використовуються російськими військами для запуску ракет по наземних цілях.

Читайте також:

Що таке "Бастіон"

"Бастіон" — російський береговий ракетний комплекс. Його основне призначення — ураження надводних цілей, однак Росія застосовує ракети з цього комплексу і для ударів по наземних об'єктах в Україні. Основною ракетою комплексу є П-800 "Онікс" — надзвукова крилата ракета. Росія також використовує модифіковані пускові можливості для застосування ракет "Циркон".

"Онікс" і "Циркон"

"Онікс" — надзвукова ракета, яку розробляли передусім як протикорабельну. Російські військові також застосовують її для ударів по наземних цілях в Україні. Зокрема, ракети цього типу запускали з окупованого Криму по Одещині.

"Циркон" — російська ракета 3М22, яку РФ позиціонує як гіперзвукову. За даними ГУР, її створювали для кораблів і підводних човнів, а Росія використовує її у війні проти України.

Новий дроно-порт

На узбережжі озера Донузлав поблизу Новоозерного в окупованому Криму виявили об'єкти, які можуть бути частиною першого російського морського дроно-порту. За даними Defense Express, на супутникових знімках видно укриття, схожі на невеликі елінги. Вони заглиблені в берег, захищені з боків піщаними насипами та накриті маскувальними сітками. До споруд прокладені ґрунтові дороги.

OSINT-аналітик H I Sutton нарахував щонайменше 21 таке укриття. Усередині них росіяни потенційно можуть зберігати безекіпажні катери, готувати їх до запуску та спускати на воду. Поруч, імовірно, розміщують майстерні, склади й обладнання для зв'язку.

Такі укриття складніше уразити, ніж відкриті майданчики. Якщо комплекс запрацює на повну потужність, Росія може отримати можливість частіше запускати морські дрони з Криму для атак українських портів, суден та узбережжя. Для Одеси та Миколаєва це означає появу ще одного потенційного напрямку загрози — вже не ракетного, а морського безпілотного.

Як повідомляли Новини.LIVE, Сили оборони України уразили низку військових об’єктів російських окупантів у тимчасово окупованому Криму. Серед них — дві радіолокаційні станції, комплекс зв’язку та радіорелейна станція. У Севастополі підтвердили ураження навчального центру противника. Також під ударом опинилися цілі окупантів у Запорізькій та Донецькій областях.

Також Новини.LIVE писали, що Сили оборони України знищили російський фронтовий бомбардувальник Су-24М на військовому аеродромі "Саки" у тимчасово окупованому Криму. Разом із літаком росіяни втратили чотири одиниці аеродромної техніки. Це підтверджені результати попередніх українських ударів по військовому об'єкту.