У Криму уразили російські РЛС "Небо-СВ" і "П-18": деталі

РЛС Небо-У. Фото ілюстративне: росЗМІ

Сили оборони України уразили низку військових об’єктів російських окупантів у тимчасово окупованому Криму. Серед них — дві радіолокаційні станції, комплекс зв’язку та радіорелейна станція. У Севастополі підтвердили ураження навчального центру противника. Також під ударом опинилися цілі окупантів у Запорізькій та Донецькій областях.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Удари по Криму

27 серпня та в ніч на 28 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці військових цілей російських військ. Найбільше уражень зафіксували на території тимчасово окупованого Криму.

У районі Оленівки уразили радіолокаційну станцію "Небо-СВ", апаратну радіолокаційну станцію "П-18" та мобільний комплекс засобів зв’язку противника. У районі Фрунзе під удар потрапила радіорелейна станція "Ніколаєвка".

Ще один важливий об’єкт уразили в Севастополі. Там підтверджено ураження навчального центру підготовки російських військових.

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Інші удари

Поза Кримом Сили оборони уразили пункти управління безпілотниками окупантів у районі Успенівки Запорізької області та Курахового на Донеччині. Також у районі Красної Гори Донецької області уражено місце зосередження озброєння та військової техніки російських військ.

За даними Сил оборони, ступінь завданих противнику збитків наразі уточнюється. Крім того, підтверджено результати попередньої атаки. 24 серпня 2026 року було знищено російську радіолокаційну станцію "Каста" у Караїчеві Ростовської області РФ.

Що уразили в Криму

"Небо-СВ" — це радіолокаційна станція метрового діапазону, призначена для виявлення та супроводу повітряних цілей. Станція може виявляти літаки, малопомітні цілі та визначати їхні координати. В"Небо-СВУ" заявлена дальність огляду до 360 км.

"П-18" — це мобільна двокоординатна РЛС розвідки та цілевказання. Вона призначена для виявлення, супроводу та визначення координат повітряних цілей, а також передачі радіолокаційної інформації системам управління.

Мобільний комплекс зв’язку — забезпечує обмін інформацією та зв’язок між військовими підрозділами.

Радіорелейна станція "Ніколаєвка" — її використовують для передавання інформації між віддаленими пунктами зв’язку радіоканалами.

Як повідомляли Новини.LIVE, у тимчасово окупованому Криму Військово-морські сили ЗСУ уразили стартові позиції та місце дислокації російського берегового ракетного комплексу "Бастіон". Саме з таких комплексів окупанти запускають по Україні ракети "Онікс" і "Циркон". Військові очікують, що результати удару будуть суттєвими, хоча остаточні втрати росіян ще встановлюють.

Також Новини.LIVE писали, що Сили оборони України знищили російський фронтовий бомбардувальник Су-24М на військовому аеродромі "Саки" у тимчасово окупованому Криму. Разом із літаком росіяни втратили чотири одиниці аеродромної техніки. Це підтверджені результати попередніх українських ударів по військовому об'єкту.