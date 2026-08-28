Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Крым под ударом: поражены РЛС и учебный центр россиян

Крым под ударом: поражены РЛС и учебный центр россиян

Ua ru
28 августа 2026 13:31
В Крыму были поражены российские РЛС «Небо-СВ» и «П-18»: подробности
РЛС «Небо-У». Фото иллюстративное: российские СМИ

Силы обороны Украины нанесли удар по ряду военных объектов российских оккупантов во временно оккупированном Крыму. Среди них — две радиолокационные станции, комплекс связи и радиорелейная станция. В Севастополе подтвердили поражение учебного центра противника. Также под ударом оказались цели оккупантов в Запорожской и Донецкой областях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Реклама

Удары по Крыму

27 августа и в ночь на 28 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду военных целей российских войск. Больше всего поражений зафиксировано на территории временно оккупированного Крыма.

В районе Оленевки были поражены радиолокационная станция "Небо-СВ", аппаратная радиолокационная станция "П-18" и мобильный комплекс средств связи противника. В районе Фрунзе под удар попала радиорелейная станция "Николаевка".

Еще один важный объект был поражен в Севастополе. Там подтверждено поражение учебного центра подготовки российских военных.

Читайте также:

Другие удары

За пределами Крыма Силы обороны нанесли удары по пунктам управления беспилотниками оккупантов в районе Успеновки Запорожской области и Курахово в Донецкой области. Также в районе Красной Горы Донецкой области поражено место сосредоточения вооружения и военной техники российских войск.

По данным Сил обороны, степень нанесенного противнику ущерба в настоящее время уточняется. Кроме того, подтверждены результаты предыдущей атаки. 24 августа 2026 года былауничтожена российская радиолокационная станция "Каста" в Караичеве Ростовской области РФ.

Что было поражено в Крыму

"Небо-СВ" — это радиолокационная станция метрового диапазона, предназначенная для обнаружения и сопровождения воздушных целей. Станция может обнаруживать самолеты, малозаметные цели и определять их координаты. У "Небо-СВУ" заявленная дальность обзора составляет до 360 км.

"П-18" — это мобильная двухкоординатная РЛС разведки и целеуказания. Она предназначена для обнаружения, сопровождения и определения координат воздушных целей, а также передачи радиолокационной информации системам управления.

Мобильный комплекс связи — обеспечивает обмен информацией и связь между воинскими подразделениями.

Радиорелейная станция "Николаевка" — используется для передачи информации между удаленными пунктами связи по радиоканалам.

Как сообщали Новини.LIVE, во временно оккупированном Крыму Военно-морские силы ВСУ поразили стартовые позиции и место дислокации российского берегового ракетного комплекса "Бастион". Именно с таких комплексов оккупанты запускают по Украине ракеты "Оникс" и "Циркон". Военные ожидают, что результаты удара будут существенными, хотя окончательные потери россиян еще устанавливаются.

Также Новини.LIVE сообщали, что Силы обороны Украины уничтожили российский фронтовой бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму. Вместе с самолетом россияне потеряли четыре единицы аэродромной техники. Это подтвержденные результаты предыдущих украинских ударов по военному объекту.

Крым ВСУ Новости Одессы Генштаб ВСУ атака
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации