В Крыму были поражены российские РЛС «Небо-СВ» и «П-18»: подробности

РЛС «Небо-У». Фото иллюстративное: российские СМИ

Силы обороны Украины нанесли удар по ряду военных объектов российских оккупантов во временно оккупированном Крыму. Среди них — две радиолокационные станции, комплекс связи и радиорелейная станция. В Севастополе подтвердили поражение учебного центра противника. Также под ударом оказались цели оккупантов в Запорожской и Донецкой областях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Удары по Крыму

27 августа и в ночь на 28 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду военных целей российских войск. Больше всего поражений зафиксировано на территории временно оккупированного Крыма.

В районе Оленевки были поражены радиолокационная станция "Небо-СВ", аппаратная радиолокационная станция "П-18" и мобильный комплекс средств связи противника. В районе Фрунзе под удар попала радиорелейная станция "Николаевка".

Еще один важный объект был поражен в Севастополе. Там подтверждено поражение учебного центра подготовки российских военных.

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Другие удары

За пределами Крыма Силы обороны нанесли удары по пунктам управления беспилотниками оккупантов в районе Успеновки Запорожской области и Курахово в Донецкой области. Также в районе Красной Горы Донецкой области поражено место сосредоточения вооружения и военной техники российских войск.

По данным Сил обороны, степень нанесенного противнику ущерба в настоящее время уточняется. Кроме того, подтверждены результаты предыдущей атаки. 24 августа 2026 года былауничтожена российская радиолокационная станция "Каста" в Караичеве Ростовской области РФ.

Что было поражено в Крыму

"Небо-СВ" — это радиолокационная станция метрового диапазона, предназначенная для обнаружения и сопровождения воздушных целей. Станция может обнаруживать самолеты, малозаметные цели и определять их координаты. У "Небо-СВУ" заявленная дальность обзора составляет до 360 км.

"П-18" — это мобильная двухкоординатная РЛС разведки и целеуказания. Она предназначена для обнаружения, сопровождения и определения координат воздушных целей, а также передачи радиолокационной информации системам управления.

Мобильный комплекс связи — обеспечивает обмен информацией и связь между воинскими подразделениями.

Радиорелейная станция "Николаевка" — используется для передачи информации между удаленными пунктами связи по радиоканалам.

Как сообщали Новини.LIVE, во временно оккупированном Крыму Военно-морские силы ВСУ поразили стартовые позиции и место дислокации российского берегового ракетного комплекса "Бастион". Именно с таких комплексов оккупанты запускают по Украине ракеты "Оникс" и "Циркон". Военные ожидают, что результаты удара будут существенными, хотя окончательные потери россиян еще устанавливаются.

Также Новини.LIVE сообщали, что Силы обороны Украины уничтожили российский фронтовой бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму. Вместе с самолетом россияне потеряли четыре единицы аэродромной техники. Это подтвержденные результаты предыдущих украинских ударов по военному объекту.