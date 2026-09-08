Атака РФ на Одещину 8 вересня: пошкоджено ринок «7 км»

Наслідки удару по ринку. Фото: Новини.LIVE

Росія вночі 8 вересня атакувала передмістя Одеси балістичними ракетами. Під удар потрапила цивільна інфраструктура, зокрема один із найбільших промтоварних ринків "7 км". Там пошкоджені торговельні павільйони та господарські споруди. Загалом через атаку постраждали троє чоловіків, одного з них госпіталізували.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці атаки та зафіксували наслідки ворожого удару.

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Удар по ринку

На промтоварному ринку "7-й кілометр" під ударом опинився Харківський майданчик. Внаслідок влучання пошкоджені комунальна будівля, складські, технічні та господарські споруди промринку.

Руйнації на місці атаки. Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки на ринок. Фото: Новини.LIVE

Загалом пошкоджено понад 200 торговельних павільйонів. Найбільше постраждали об'єкти, розташовані поблизу місця вибуху.

Пошкоджена будівля. Фото: Новини.LIVE

За словами прессекретаря ТОВ "Промринок" Катерини Кузнєцової, серед постраждалих є співробітник охорони ринку.

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"Є в нас один постраждалий, це співробітник охорони ринку. Зараз він знаходиться у лікарні, з ним все гаразд", — повідомила вона.

Прессекретарка ринку про наслідки. Фото: Новини.LIVE

Чоловік усуває наслідки удару. Фото: Новини.LIVE

Стан охоронця

Пораненому 58-річному охоронцю надали медичну допомогу та провели операцію. Його стан наразі стабільний.

Люди біля зруйнованого магазину. Фото: Новини.LIVE

Найбільше пошкоджень зафіксували у побутових спорудах ринку, складських і технічних приміщеннях, а також торговельних павільйонах поблизу місця влучання.

Будівля після атаки. Фото: Новини.LIVE

Знищена будівля на ринку. Фото: Новини.LIVE

В адміністрації ринку заявили, що готові допомагати підприємцям та іншим людям, чиє майно постраждало через російську атаку.

Зруйновані споруди. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про атаку

За даними Одеської обласної прокуратури, вночі 8 вересня російські війська атакували цивільну інфраструктуру Одеського району балістичними ракетами.

Коробки на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок удару загалом постраждали троє чоловіків віком від 48 до 58 років. Одного з них госпіталізували з травмами середньої тяжкості.

Павільйон після удару. Фото: Новини.LIVE

Правоохоронці документують наслідки атаки. За фактом воєнного злочину розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Зруйнований торгівельний павільйон. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, ввечері 6 вересня російські війська знову атакували Одеську область. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження та виникли пожежі. Рятувальники оперативно ліквідували наслідки удару.

Також Новини.LIVE писали, що вночі 2 вересня російські війська атакували Одесу та область. У місті пошкоджено житлові будинки, офіси, навчальні заклади та іншу цивільну інфраструктуру. Відомо про вісьмох постраждалих, серед них дитина. Містяни й досі оговтуються від наслідків удару. Є перебої зі світлом, водою та роботою електротранспорту.