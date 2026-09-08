Атака РФ на Одещину 8 вересня: пошкоджено ринок «7 км»

Одеський "7-й км" після атаки: пошкоджено понад 200 павільйонів (фото)
Росія вночі 8 вересня атакувала передмістя Одеси балістичними ракетами. Під удар потрапила цивільна інфраструктура, зокрема один із найбільших промтоварних ринків "7 км". Там пошкоджені торговельні павільйони та господарські споруди. Загалом через атаку постраждали троє чоловіків, одного з них госпіталізували.
Журналісти Новини.LIVE побували на місці атаки та зафіксували наслідки ворожого удару.
Удар по ринку
На промтоварному ринку "7-й кілометр" під ударом опинився Харківський майданчик. Внаслідок влучання пошкоджені комунальна будівля, складські, технічні та господарські споруди промринку.
Загалом пошкоджено понад 200 торговельних павільйонів. Найбільше постраждали об'єкти, розташовані поблизу місця вибуху.
За словами прессекретаря ТОВ "Промринок" Катерини Кузнєцової, серед постраждалих є співробітник охорони ринку.
"Є в нас один постраждалий, це співробітник охорони ринку. Зараз він знаходиться у лікарні, з ним все гаразд", — повідомила вона.
Стан охоронця
Пораненому 58-річному охоронцю надали медичну допомогу та провели операцію. Його стан наразі стабільний.
Найбільше пошкоджень зафіксували у побутових спорудах ринку, складських і технічних приміщеннях, а також торговельних павільйонах поблизу місця влучання.
В адміністрації ринку заявили, що готові допомагати підприємцям та іншим людям, чиє майно постраждало через російську атаку.
Що відомо про атаку
За даними Одеської обласної прокуратури, вночі 8 вересня російські війська атакували цивільну інфраструктуру Одеського району балістичними ракетами.
Внаслідок удару загалом постраждали троє чоловіків віком від 48 до 58 років. Одного з них госпіталізували з травмами середньої тяжкості.
Правоохоронці документують наслідки атаки. За фактом воєнного злочину розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Як повідомляли Новини.LIVE, ввечері 6 вересня російські війська знову атакували Одеську область. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження та виникли пожежі. Рятувальники оперативно ліквідували наслідки удару.
Також Новини.LIVE писали, що вночі 2 вересня російські війська атакували Одесу та область. У місті пошкоджено житлові будинки, офіси, навчальні заклади та іншу цивільну інфраструктуру. Відомо про вісьмох постраждалих, серед них дитина. Містяни й досі оговтуються від наслідків удару. Є перебої зі світлом, водою та роботою електротранспорту.