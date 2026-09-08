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Головна Одеса Одеський "7-й км" після атаки: пошкоджено понад 200 павільйонів (фото)

Одеський "7-й км" після атаки: пошкоджено понад 200 павільйонів (фото)

Ua ru
8 вересня 2026 12:56
Репортаж
Атака РФ на Одещину 8 вересня: пошкоджено ринок «7 км»
Наслідки удару по ринку. Фото: Новини.LIVE

Росія вночі 8 вересня атакувала передмістя Одеси балістичними ракетами. Під удар потрапила цивільна інфраструктура, зокрема один із найбільших промтоварних ринків "7 км". Там пошкоджені торговельні павільйони та господарські споруди. Загалом через атаку постраждали троє чоловіків, одного з них госпіталізували.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці атаки та зафіксували наслідки ворожого удару.

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Удар по ринку

На промтоварному ринку "7-й кілометр" під ударом опинився Харківський майданчик. Внаслідок влучання пошкоджені комунальна будівля, складські, технічні та господарські споруди промринку.

Наслідки удару по ринку 7 кілометр в Одесі
Руйнації на місці атаки. Фото: Новини.LIVE
РФ атакувала 7 км в Одесі
Наслідки атаки на ринок. Фото: Новини.LIVE

Загалом пошкоджено понад 200 торговельних павільйонів. Найбільше постраждали об'єкти, розташовані поблизу місця вибуху.

Наслідки удару по ринку 7 кілометр в Одесі
Пошкоджена будівля. Фото: Новини.LIVE

За словами прессекретаря ТОВ "Промринок" Катерини Кузнєцової, серед постраждалих є співробітник охорони ринку.

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"Є в нас один постраждалий, це співробітник охорони ринку. Зараз він знаходиться у лікарні, з ним все гаразд", — повідомила вона.

Росія вдарила по ринку біля Одеси
Прессекретарка ринку про наслідки. Фото: Новини.LIVE
Росія вдарила по ринку біля Одеси
Чоловік усуває наслідки удару. Фото: Новини.LIVE

Стан охоронця

Пораненому 58-річному охоронцю надали медичну допомогу та провели операцію. Його стан наразі стабільний.

Удар Росії по ринку 7-й кілометр в Одесі
Люди біля зруйнованого магазину. Фото: Новини.LIVE

Найбільше пошкоджень зафіксували у побутових спорудах ринку, складських і технічних приміщеннях, а також торговельних павільйонах поблизу місця влучання.

Удар Росії по ринку 7-й кілометр в Одесі
Будівля після атаки. Фото: Новини.LIVE
Наслідки удару по ринку 7 кілометр в Одесі
Знищена будівля на ринку. Фото: Новини.LIVE

В адміністрації ринку заявили, що готові допомагати підприємцям та іншим людям, чиє майно постраждало через російську атаку.

Росія вдарила по ринку біля Одеси
Зруйновані споруди. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про атаку

За даними Одеської обласної прокуратури, вночі 8 вересня російські війська атакували цивільну інфраструктуру Одеського району балістичними ракетами.

Росія вдарила по ринку біля Одеси
Коробки на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок удару загалом постраждали троє чоловіків віком від 48 до 58 років. Одного з них госпіталізували з травмами середньої тяжкості.

РФ атакувала 7 км в Одесі
Павільйон після удару. Фото: Новини.LIVE

Правоохоронці документують наслідки атаки. За фактом воєнного злочину розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

РФ атакувала 7 км в Одесі
Зруйнований торгівельний павільйон. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, ввечері 6 вересня російські війська знову атакували Одеську область. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження та виникли пожежі. Рятувальники оперативно ліквідували наслідки удару.

Також Новини.LIVE писали, що вночі 2 вересня російські війська атакували Одесу та область. У місті пошкоджено житлові будинки, офіси, навчальні заклади та іншу цивільну інфраструктуру. Відомо про вісьмох постраждалих, серед них дитина. Містяни й досі оговтуються від наслідків удару. Є перебої зі світлом, водою та роботою електротранспорту.

Одеса Новини Одеси фоторепортаж Обстріл Одещини Наслідки обстрілу Одещини
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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