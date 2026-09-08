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Главная Одесса Одесский "7-й км" после атаки: повреждено более 200 павильонов (фото)

Одесский "7-й км" после атаки: повреждено более 200 павильонов (фото)

Ua ru
8 сентября 2026 12:56
Репортаж
Атака РФ на Одесскую область 8 сентября: повреждён рынок "7 км"
Последствия удара по рынку. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 8 сентября Россия нанесла удар по пригородам Одессы с помощью баллистических ракет. Под удар попала гражданская инфраструктура, в частности один из крупнейших промтоварных рынков "7 км". Там повреждены торговые павильоны и хозяйственные постройки. Всего в результате атаки пострадали трое мужчин, одного из них госпитализировали.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте атаки и зафиксировали последствия вражеского удара.

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Удар по рынку

На промтоварном рынке "7-й километр" под ударом оказалась Харьковская площадка. В результате попадания повреждены коммунальное здание, складские, технические и хозяйственные сооружения промрынка.

Наслідки удару по ринку 7 кілометр в Одесі
Разрушения на месте атаки. Фото: Новини.LIVE
РФ атакувала 7 км в Одесі
Последствия атаки на рынок. Фото: Новини.LIVE

Всего повреждено более 200 торговых павильонов. Больше всего пострадали объекты, расположенные вблизи места взрыва.

Наслідки удару по ринку 7 кілометр в Одесі
Поврежденное здание. Фото: Новини.LIVE

По словам пресс-секретаря ООО "Промрынок" Екатерины Кузнецовой, среди пострадавших есть сотрудник охраны рынка.

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"У нас один пострадавший, это сотрудник охраны рынка. Сейчас он находится в больнице, с ним всё в порядке", — сообщила она.

Росія вдарила по ринку біля Одеси
Пресс-секретарь рынка о последствиях. Фото: Новини.LIVE
Росія вдарила по ринку біля Одеси
Мужчина устраняет последствия удара. Фото: Новини.LIVE

Состояние охранника

Раненому 58-летнему охраннику оказали медицинскую помощь и провели операцию. Его состояние пока стабильное.

Удар Росії по ринку 7-й кілометр в Одесі
Люди возле разрушенного магазина. Фото: Новини.LIVE

Наибольшие повреждения зафиксированы в бытовых сооружениях рынка, складских и технических помещениях, а также в торговых павильонах вблизи места попадания.

Удар Росії по ринку 7-й кілометр в Одесі
Здание после атаки. Фото: Новини.LIVE
Наслідки удару по ринку 7 кілометр в Одесі
Разрушенное здание на рынке. Фото: Новини.LIVE

В администрации рынка заявили, что готовы помогать предпринимателям и другим людям, чье имущество пострадало в результате российской атаки.

Росія вдарила по ринку біля Одеси
Разрушенные сооружения. Фото: Новини.LIVE

Что известно об атаке

По данным Одесской областной прокуратуры, ночью 8 сентября российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру Одесского района баллистическими ракетами.

Росія вдарила по ринку біля Одеси
Коробки на улице. Фото: Новини.LIVE

В результате удара в общей сложности пострадали трое мужчин в возрасте от 48 до 58 лет. Одного из них госпитализировали с травмами средней тяжести.

РФ атакувала 7 км в Одесі
Павильон после удара. Фото: Новини.LIVE

Правоохранители фиксируют последствия атаки. По факту военного преступления начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

РФ атакувала 7 км в Одесі
Разрушенный торговый павильон. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, вечером 6 сентября российские войска вновь атаковали Одесскую область. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура. В результате атаки зафиксированы повреждения и возникли пожары. Спасатели оперативно ликвидировали последствия удара.

Также Новини.LIVE сообщали, что ночью 2 сентября российские войска атаковали Одессу и область. В городе повреждены жилые дома, офисы, учебные заведения и другая гражданская инфраструктура. Известно о восьми пострадавших, среди них — ребенок. Горожане до сих пор приходят в себя после удара. Наблюдаются перебои с электричеством, водой и работой электротранспорта.

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Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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