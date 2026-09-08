Реактивні «Бандеролі» над Одесою: що відомо про атаку

Дрон "Оріон", який запускає "Бандеролі". Фото ілюстративне: росЗМІ

РФ останнім часом дедалі частіше атакує Одесу баражувальними боєприпасами "Бандероль". Окупанти випробовують нові тактики, щоб ускладнити роботу української ППО. Водночас українські захисники шукають способи протидіяти цій загрозі.

Військовий оглядач Олександр Коваленко розповів, що саме змінилося під час останніх ударів, передає Новини.LIVE.

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Повідомлення про нову тактику. Фото: скриншот із Telegram

Політ над морем

Російські війська під час атаки на Одесу використали ерзац-ракети "Бандероль". Практично весь маршрут вони долали на наднизькій висоті, що ускладнює їхнє своєчасне виявлення засобами радіолокації. За словами Олександра Коваленка, політ на мінімальній висоті та висока маневреність є характерними особливостями "Бандеролі".

Під час однієї з атак, ймовірно, був встановлений рекорд дальності польоту такого дрона в режимі low pass — тобто на максимально низькій висоті.

Час на реагування

Коваленко зазначив, що на початку вересня "Бандероль" прямувала до Одеси на висоті трохи понад 20 метрів над рівнем моря.

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"З огляду на радіогоризонт радарних систем у найкращому випадку час для фіксації "Бандеролі" може становити до двох хвилин. У гіршому сценарії — лише близько 30 секунд", — зазначив він.

За словами оглядача, через таку особливість польоту часу між виявленням цілі та її наближенням до міста може залишатися дуже мало. У найгіршому випадку сигнал повітряної тривоги може пролунати вже після того, як "Бандероль" завдасть удару або її буде знищено.

Що відомо про "Бандероль"

"Бандероль" — російський реактивний боєприпас S8000, який використовують для ударів по українських містах. За характеристиками він нагадує гібрид ракети та безпілотника. ГУР України відносить S8000 до малогабаритних крилатих ракет.

Боєприпас має реактивний двигун і може розвивати швидкість до 650 км/год. Його дальність польоту становить до 500 км, а бойова частина важить близько 114 кг. Через високу швидкість і здатність маневрувати "Бандероль" може становити додаткову загрозу для української протиповітряної оборони.

Як повідомляли Новини.LIVE, Сили оборони України знищили російський фронтовий бомбардувальник Су-24М на військовому аеродромі "Саки" у тимчасово окупованому Криму. Разом із літаком росіяни втратили чотири одиниці аеродромної техніки. Це підтверджені результати попередніх українських ударів по військовому об'єкту.

Також Новини.LIVE писали, що Сили оборони України уразили низку військових об’єктів російських окупантів у тимчасово окупованому Криму. Серед них — дві радіолокаційні станції, комплекс зв’язку та радіорелейна станція. У Севастополі підтвердили ураження навчального центру противника. Також під ударом опинилися цілі окупантів у Запорізькій та Донецькій областях.