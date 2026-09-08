Реактивные "Бандероли" над Одессой: что известно об атаке

Дрон "Орион", запускающий "Бандероли". Фото иллюстративное: российские СМИ

В последнее время РФ всё чаще наносит удары по Одессе с помощью заградительных боеприпасов "Бандероль". Оккупанты испытывают новые тактики, чтобы затруднить работу украинской ПВО. В то же время украинские защитники ищут способы противодействовать этой угрозе.

Военный обозреватель Александр Коваленко рассказал, что именно изменилось во время последних ударов, передает Новини.LIVE.

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Сообщение о новой тактике. Фото: скриншот из Telegram

Полет над морем

Российские войска во время атаки на Одессу использовали эрзац-ракеты "Бандероль". Практически весь маршрут они преодолевали на сверхнизкой высоте, что затрудняет их своевременное обнаружение средствами радиолокации. По словам Александра Коваленко, полет на минимальной высоте и высокая маневренность являются характерными особенностями "Бандероли".

Во время одной из атак, вероятно, был установлен рекорд дальности полёта такого дрона в режиме low pass — то есть на максимально низкой высоте.

Время на реагирование

Коваленко отметил, что в начале сентября "Бандероль" направлялась в Одессу на высоте чуть более 20 метров над уровнем моря.

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"Учитывая радиогоризонт радиолокационных систем, в лучшем случае время на обнаружение "Бандероли" может составить до двух минут. В худшем сценарии — всего около 30 секунд", — отметил он.

По словам обозревателя, из-за такой особенности полёта времени между обнаружением цели и её приближением к городу может оставаться очень мало. В худшем случае сигнал воздушной тревоги может прозвучать уже после того, как "Бандероль" нанесет удар или будет уничтожена.

Что известно о "Бандероли"

"Бандероль" — российский реактивный боеприпас S8000, который используется для нанесения ударов по украинским городам. По своим характеристикам он напоминает гибрид ракеты и беспилотника. ГУР Украины относит S8000 к малогабаритным крылатым ракетам.

Боеприпас имеет реактивный двигатель и может развивать скорость до 650 км/ч. Его дальность полета составляет до 500 км, а боевая часть весит около 114 кг. Из-за высокой скорости и способности маневрировать "Бандероль" может представлять дополнительную угрозу для украинской противовоздушной обороны.

Как сообщали Новини.LIVE, Силы обороны Украины уничтожили российский фронтовой бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму. Вместе с самолетом россияне потеряли четыре единицы аэродромной техники. Это подтвержденные результаты предыдущих украинских ударов по военному объекту.

Также Новини.LIVE сообщали, что Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупантов во временно оккупированном Крыму. Среди них — две радиолокационные станции, комплекс связи и радиорелейная станция. В Севастополе подтвердили поражение учебного центра противника. Также под ударом оказались цели оккупантов в Запорожской и Донецкой областях.