Атаки на Одещину: Братчук про реактивні дрони РФ і Су-24

Літак Су-24. Фото ілюстративне: росЗМІ

Південь України знову опинився під ударом російських військ. В Одеській області ворог застосовує реактивні дрони та намагається тримати регіон у постійній напрузі. Водночас Сили оборони посилюють боротьбу з атакими РФ. Окрему увагу приділяють знищенню носіїв ракет і роботі російської авіації в окупованому Криму.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, передає Новини.LIVE.

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Атаки з півдня

Вночі російські війська знову атакували Одеську область. За словами речника Української добровольчої армії Сергія Братчука, удари по півдню відбувалися на тлі масштабної атаки РФ по Україні. Окремою загрозою залишаються реактивні безпілотники, які ворог використовує для ударів по регіонах. Він зазначив, що такі дрони створюють додаткову напругу для Одещини та можуть впливати на роботу регіону. Водночас українська авіація та інші сили оборони активно працюють по повітряних цілях.

"Південь у нас тривожний, як і завжди. Кожного дня ворог застосовує реактивні дрони, які в Одесі прилітають робити тривогу, відповідно, для того, щоб паралізувати або блокувати економічну роботу регіону", — сказав Братчук.

Протидія дронам

Речник УДА також розповів, що українські військові вже мають більше досвіду протидії таким цілям. За його словами, останнім часом реактивні дрони вдається збивати частіше.

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"Я можу засвідчити, що реактивних дронів стало збивати більше. Я сподіваюся, що на сьогодні буде змінюватися картина щодо реактивних дронів, яких потерпають різні регіони нашої держави", — зазначив речник.

Тривоги в регіоні

Окремо Братчук пояснив, як диференціація повітряних тривог впливає на життя Одещини. За його словами, такий підхід у регіоні застосовують уже кілька місяців. Якщо загроза виникає на півдні області, сигнал не обов'язково лунає в Одесі та інших районах, де безпосередньої небезпеки немає. Це дає змогу не зупиняти роботу всього регіону через загрозу в окремій його частині. Водночас у разі небезпеки безпосередньо для Одеси мешканці та гості міста мають переходити в укриття.

"Це економічно виправдано і тут цілком виправдано, тому що люди розуміють, що загроза є відповідно на іншій локації. А якщо вже тривожиться саме місто, то, звичайно, тут до укриття мають йти одесити та гості нашого міста", — сказав Братчук.

Він вважає, що така система має позитивно впливати на економічну активність області. Адже підприємства та установи можуть продовжувати роботу там, де немає безпосередньої загрози.

"Це абсолютно вірний, виправданий підхід. Я думаю, що від цього економічний стан, економічна робота повинна поліпшитися однозначно", — додав речник.

Удар по Су-24

У ніч з 6 на 7 вересня 2026 року оператори Департаменту активних дій ГУР МО України уразили російський літак Су-24 на території тимчасово окупованого Криму. За наданою інформацією, літак із бортовим номером 49 уразили оператори Департаменту активних дій ГУР. Ступінь пошкодження борту наразі уточнюється. Братчук пов'язує такі удари не лише зі зменшенням кількості російської авіації, а й зі скороченням можливостей РФ атакувати українські міста. Він наголосив, що російські літаки використовують для запуску ракет і застосування авіаційних бомб.

"Абсолютно вірно. У нас ворожа авіація на півдні дуже активно себе поводить, тому що має певні дистанції, де вважає, що їй поки що нічого не загрожує з нашого боку", — зазначив речник.

За його словами, знищення носіїв озброєння є одним із пріоритетів Сил оборони. Адже чим менше російських літаків і ракетних носіїв залишається, тим менше можливостей у противника для завдання ударів по українських містах.

"На один ракетоносій стало менше, відповідно. Су-24 — це і про ракети, і про керовані авіаційні бомби, якими ворог теж намагається атакувати Одещину. Тому це про певне полегшення", — сказав Братчук.

Як повідомляли Новини.LIVE, Сили оборони України знищили російський фронтовий бомбардувальник Су-24М на військовому аеродромі "Саки" у тимчасово окупованому Криму. Разом із літаком росіяни втратили чотири одиниці аеродромної техніки. Це підтверджені результати попередніх українських ударів по військовому об'єкту.

Також Новини.LIVE писали, що Сили оборони України уразили низку військових об’єктів російських окупантів у тимчасово окупованому Криму. Серед них — дві радіолокаційні станції, комплекс зв’язку та радіорелейна станція. У Севастополі підтвердили ураження навчального центру противника. Також під ударом опинилися цілі окупантів у Запорізькій та Донецькій областях.