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Головна Одеса Мінус ще один міст в Криму: успішна атака ЗСУ на півострів

Мінус ще один міст в Криму: успішна атака ЗСУ на півострів

Ua ru
7 вересня 2026 15:05
Генштаб: у Криму уражено залізничний міст і «Гренадер»
Залізничний міст і Криму. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

Сили оборони України завдали ударів по важливих військових цілях російських окупантів. У тимчасово окупованому Криму уражено залізничний міст через Північно-Кримський канал. Також під удар потрапили пункти управління, пост технічної розвідки та склад боєприпасів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Удар по мосту

У районі Владиславівки в тимчасово окупованому Криму українські військові уразили залізничний міст через Північно-Кримський канал. Ураження мосту може вплинути на переміщення техніки та вантажів противника.

Уражені пункти управління

Пункти управління підрозділів російських військ уразили одразу в кількох районах. Йдеться про Нижній Нагольчик і Довжанське на Луганщині, а також Азовське в Запорізькій області. У Перекопі в окупованому Криму українські військові також уразили автоматизований пост технічних засобів розвідки "Гренадер".

Знищення складу

Ще одним важливим результатом став удар по складу боєприпасів російських окупантів. Його уразили в районі Теплого Луганської області.

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Попередні удари

Зазначимо, у серпні 2026 року спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" провів операцію на території тимчасово окупованого Криму. Під час неї українські розвідники уразили російський береговий ракетний комплекс "Бастіон", який є носієм ракет "Циркон" та "Онікс". Крім того, оператори підрозділу знищили та уразили два бензовози й командно-штабну машину російських військових.

Як повідомляли Новини.LIVE, Сили оборони України уразили низку військових об’єктів російських окупантів у тимчасово окупованому Криму. Серед них — дві радіолокаційні станції, комплекс зв’язку та радіорелейна станція. У Севастополі підтвердили ураження навчального центру противника. Також під ударом опинилися цілі окупантів у Запорізькій та Донецькій областях.

Також Новини.LIVE писали, що Сили оборони України знищили російський фронтовий бомбардувальник Су-24М на військовому аеродромі "Саки" у тимчасово окупованому Криму. Разом із літаком росіяни втратили чотири одиниці аеродромної техніки. Це підтверджені результати попередніх українських ударів по військовому об'єкту.

Одеса Крим міст Генштаб ЗСУ атака
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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