Генеральный штаб: в Крыму поражены железнодорожный мост и «Гренадер»

Железнодорожный мост в Крыму. Иллюстративное фото: скриншот из Google Maps

Силы обороны Украины нанесли удары по важным военным целям российских оккупантов. Во временно оккупированном Крыму был поражен железнодорожный мост через Северо-Крымский канал. Также под удар попали пункты управления, пост технической разведки и склад боеприпасов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Удар по мосту

В районе Владиславовки во временно оккупированном Крыму украинские военные поразили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал. Поражение моста может повлиять на перемещение техники и грузов противника.

Пораженные пункты управления

Пункты управления подразделений российских войск были поражены сразу в нескольких районах. Речь идет о Нижнем Нагольчике и Довжанском в Луганской области, а также об Азовском в Запорожской области. В Перекопе в оккупированном Крыму украинские военные также нанесли удар по автоматизированному посту технических средств разведки "Гренадер".

Уничтожение склада

Еще одним важным результатом стал удар по складу боеприпасов российских оккупантов. Его поразили в районе Теплого в Луганской области.

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Предыдущие удары

Отметим, что в августе 2026 года спецподразделение ГУР МО Украины «Group 13» провело операцию на территории временно оккупированного Крыма. В ходе неё украинские разведчики поразили российский береговой ракетный комплекс "Бастион", который является носителем ракет "Циркон" и "Оникс". Кроме того, операторы подразделения уничтожили и поразили два бензовоза и командно-штабную машину российских военных.

Как сообщали Новини.LIVE, Силы обороны Украины поразили ряд военных объектов российских оккупантов во временно оккупированном Крыму. Среди них — две радиолокационные станции, комплекс связи и радиорелейная станция. В Севастополе подтвердили поражение учебного центра противника. Также под ударом оказались цели оккупантов в Запорожской и Донецкой областях.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что Силы обороны Украины уничтожили российский фронтовой бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму. Вместе с самолетом россияне потеряли четыре единицы аэродромной техники. Это подтвержденные результаты предыдущих украинских ударов по военному объекту.