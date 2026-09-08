Атаки на Одесскую область: Братчук о реактивных дронах РФ и Су-24

Самолет Су-24. Фото иллюстративное: российские СМИ

Юг Украины вновь оказался под ударом российских войск. В Одесской области враг применяет реактивные дроны и пытается удерживать регион в постоянном напряжении. В то же время Силы обороны активизируют борьбу с атаками РФ. Особое внимание уделяют уничтожению ракетных носителей и деятельности российской авиации в оккупированном Крыму.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, передает Новини.LIVE.

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Атаки с юга

Ночью российские войска вновь атаковали Одесскую область. По словам пресс-секретаря Украинской добровольческой армии Сергея Братчука, удары по югу происходили на фоне масштабной атаки РФ по Украине. Отдельной угрозой остаются реактивные беспилотники, которые враг использует для нанесения ударов по регионам. Он отметил, что такие дроны создают дополнительную напряженность для Одесской области и могут влиять на работу региона. В то же время украинская авиация и другие силы обороны активно работают по воздушным целям.

"На юге у нас тревожная обстановка, как и всегда. Каждый день враг применяет реактивные дроны, которые прилетают в Одессу, чтобы вызвать тревогу и, соответственно, парализовать или заблокировать экономическую деятельность региона", — сказал Братчук.

Противодействие дронам

Пресс-секретарь УДА также рассказал, что украинские военные уже имеют больший опыт противодействия таким целям. По его словам, в последнее время реактивные дроны удается сбивать чаще.

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"Я могу подтвердить, что реактивных дронов стало сбивать больше. Я надеюсь, что в ближайшее время ситуация с реактивными дронами, от которых страдают различные регионы нашей страны, будет меняться", — отметил пресс-секретарь.

Тревоги в регионе

Отдельно Братчук объяснил, как дифференциация воздушных тревог влияет на жизнь Одесской области. По его словам, такой подход в регионе применяется уже несколько месяцев. Если угроза возникает на юге области, сигнал не обязательно раздается в Одессе и других районах, где непосредственной опасности нет. Это позволяет не останавливать работу всего региона из-за угрозы в отдельной его части. В то же время в случае опасности непосредственно для Одессы жители и гости города должны укрываться.

"Это экономически оправдано и здесь вполне оправдано, потому что люди понимают, что угроза существует, соответственно, в другом месте. А если уже звучит тревога именно в городе, то, конечно, в укрытие должны идти одесситы и гости нашего города", — сказал Братчук.

Он считает, что такая система должна положительно повлиять на экономическую активность области. Ведь предприятия и учреждения могут продолжать работу там, где нет непосредственной угрозы.

"Это абсолютно верный, оправданный подход. Я думаю, что от этого экономическое положение, экономическая деятельность должны однозначно улучшиться", — добавил пресс-секретарь.

Удар по Су-24

В ночь с 6 на 7 сентября 2026 года операторы Департамента активных действий ГУР МО Украины поразили российский самолет Су-24 на территории временно оккупированного Крыма. По имеющейся информации, самолет с бортовым номером 49 был сбит операторами Департамента активных действий ГУР. Степень повреждения самолета в настоящее время уточняется. Братчук связывает такие удары не только с уменьшением количества российской авиации, но и с сокращением возможностей РФ атаковать украинские города. Он подчеркнул, что российские самолеты используются для запуска ракет и применения авиационных бомб.

"Совершенно верно. У нас вражеская авиация на юге ведет себя очень активно, потому что имеет определенные дистанции, на которых считает, что ей пока ничего не угрожает с нашей стороны", — отметил пресс-секретарь.

По его словам, уничтожение носителей вооружения является одним из приоритетов Сил обороны. Ведь чем меньше остается российских самолетов и ракетных носителей, тем меньше у противника возможностей наносить удары по украинским городам.

"На один ракетоносец стало меньше, соответственно. Су-24 — это и ракеты, и управляемые авиационные бомбы, которыми враг тоже пытается атаковать Одесскую область. Поэтому это означает некоторое облегчение", — сказал Братчук.

Как сообщали Новини.LIVE, Силы обороны Украины уничтожили российский фронтовой бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму. Вместе с самолетом россияне потеряли четыре единицы аэродромной техники. Это подтвержденные результаты предыдущих украинских ударов по военному объекту.

Также Новини.LIVE сообщали, что Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупантов во временно оккупированном Крыму. Среди них — две радиолокационные станции, комплекс связи и радиорелейная станция. В Севастополе подтвердили поражение учебного центра противника. Также под ударом оказались цели оккупантов в Запорожской и Донецкой областях.