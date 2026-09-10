Россия атаковала Одесскую область 10 сентября: поврежден гуманитарный склад

РФ атаковала Одессу: поврежден гуманитарный склад, есть раненые
Российские оккупанты в четверг, 10 сентября, атаковали Одесскую область. В результате обстрела был поврежден гуманитарный склад. Кроме того, захватчики ранили двух человек.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает Новини.LIVE.
Российский обстрел Одесской области 10 сентября
"В результате вражеской атаки были повреждены складские помещения волонтерской организации, где хранилась гуманитарная помощь, в частности предметы первой необходимости. Также разрушениям подверглось здание склада", — отметил Кипер.
По предварительной информации, ранения получили два человека. Специалисты уже ликвидировали пожар. В настоящее время на месте российской атаки продолжается устранение последствий.
Как писали Новини.LIVE, 10 сентября в Одессе раздавались мощные взрывы. Россия атаковала город реактивными дронами, которые летели из акватории Черного моря.
Кроме того, недавно вражеские беспилотники атаковали пункт пропуска "Старокозаче" в Одесской области. Противник убил двух человек и ранил ещё троих. В результате обстрела нанесены значительные повреждения.