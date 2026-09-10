Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса РФ атаковала Одессу: поврежден гуманитарный склад, есть раненые

РФ атаковала Одессу: поврежден гуманитарный склад, есть раненые

Ua ru
10 сентября 2026 23:48
Россия атаковала Одесскую область 10 сентября: поврежден гуманитарный склад
Последствия российского обстрела Одессы 10 сентября. Фото: Одесская ОВА

Российские оккупанты в четверг, 10 сентября, атаковали Одесскую область. В результате обстрела был поврежден гуманитарный склад. Кроме того, захватчики ранили двух человек.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает Новини.LIVE.

Реклама

Российский обстрел Одесской области 10 сентября

"В результате вражеской атаки были повреждены складские помещения волонтерской организации, где хранилась гуманитарная помощь, в частности предметы первой необходимости. Также разрушениям подверглось здание склада", — отметил Кипер.

Російський обстріл Одещини 10 вересня
Пожар в результате российского обстрела Одесской области. Фото: Одесская ОВА

По предварительной информации, ранения получили два человека. Специалисты уже ликвидировали пожар. В настоящее время на месте российской атаки продолжается устранение последствий.

Удар Росії по Одеській області 10 вересня
Российский обстрел Одесской области 10 сентября. Фото: Одесская ОГА

Как писали Новини.LIVE, 10 сентября в Одессе раздавались мощные взрывы. Россия атаковала город реактивными дронами, которые летели из акватории Черного моря.

Читайте также:

Кроме того, недавно вражеские беспилотники атаковали пункт пропуска "Старокозаче" в Одесской области. Противник убил двух человек и ранил ещё троих. В результате обстрела нанесены значительные повреждения.

Одесса война Одесская область обстрелы гуманитарная помощь склад
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации