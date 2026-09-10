Россия атаковала Одесскую область 10 сентября: поврежден гуманитарный склад

Последствия российского обстрела Одессы 10 сентября. Фото: Одесская ОВА

Российские оккупанты в четверг, 10 сентября, атаковали Одесскую область. В результате обстрела был поврежден гуманитарный склад. Кроме того, захватчики ранили двух человек.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Одесской области 10 сентября

"В результате вражеской атаки были повреждены складские помещения волонтерской организации, где хранилась гуманитарная помощь, в частности предметы первой необходимости. Также разрушениям подверглось здание склада", — отметил Кипер.

Пожар в результате российского обстрела Одесской области. Фото: Одесская ОВА

По предварительной информации, ранения получили два человека. Специалисты уже ликвидировали пожар. В настоящее время на месте российской атаки продолжается устранение последствий.

Российский обстрел Одесской области 10 сентября. Фото: Одесская ОГА

Как писали Новини.LIVE, 10 сентября в Одессе раздавались мощные взрывы. Россия атаковала город реактивными дронами, которые летели из акватории Черного моря.

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Кроме того, недавно вражеские беспилотники атаковали пункт пропуска "Старокозаче" в Одесской области. Противник убил двух человек и ранил ещё троих. В результате обстрела нанесены значительные повреждения.