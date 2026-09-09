Атака на пункт пропуску Старокозаче на Одещині: реакція Молдови

Один із КПП після атаки. Фото ілюстративне: Одеська ОВА

Росія атакувала пункт пропуску Старокозаче на Одещині біля кордону з Молдовою. Унаслідок удару загинули двоє цивільних, ще троє людей дістали поранення. Пропускні операції там призупинили. Задля безпеки людей виводили із зони пункту. Прикордонники вже працюють над відновленням його роботи.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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Робота КПП

Наразі пропускні операції через Старокозаче не здійснюються. За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, російські війська били як безпосередньо по інфраструктурі пункту, так і по території поруч із ним.

"На даний момент тут пропускні операції не здійснюються. І все через атаку ворога на прикордонну інфраструктуру в цілому. Бо ворог бив і по пункту пропуску безпосередньо, і по території біля пункту пропуску, де, на жаль, загинули цивільні люди", — сказав Демченко.

Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще троє отримали поранення. Постраждалих медики доправили до лікарень. Також були знищені транспортні засоби, зокрема автобуси, легкові автомобілі та вантажівки.

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"Щодо Старокозачого, атака відбулася близько півночі. Як я відмітив, удари були і по території пункту пропуску, удари відбулися і поряд", — зазначив речник ДПСУ.

За його словами, на момент атаки прикордонники вже призупинили пропуск людей і транспорту через небезпеку. Людей, які перебували на території пункту, вивели за його межі.

Загинули цивільні

Демченко уточнив, що серед загиблих і постраждалих немає працівників прикордонної чи митної служби. Загиблі були цивільними людьми.

"Це були саме цивільні люди. Серед представників контролюючих служб, і прикордонники, і митники, на щастя, немає ні загиблих, ні поранених", — наголосив речник.

Старокозаче став уже п'ятим пунктом пропуску на Одещині, який російські війська атакували останнім часом. Чотири з них розташовані на кордоні з Молдовою, ще один — на кордоні з Румунією. Водночас у ДПСУ зазначають, що роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення пропускних операцій у цьому напрямку. До роботи залучені місцева влада, прикордонники та відповідні служби.

Постраждав громадянин Молдови

За даними МЗС Молдови, серед загиблих унаслідок атаки на пункт пропуску "Тудора — Старокозаче" громадян Молдови немає. Двоє загиблих є громадянами України. Однак, один один із них все ж таки постраждав. Але відмовився від госпіталізації та продовжив рух автомобілем у напрямку Кишинева. Інформацію про можливе пошкодження чи знищення молдовського транспорту наразі перевіряють.

Загроза Молдові

На удар по КПП відреагував прем’єр-міністр Молдови Василь Тофан, який назвав атаку на Старокозаче прямою загрозою безпеці громадян країни. Він також зазначив, що загроза має системний характер. Лише за серпень на територію Молдови залетіли 17 дронів — більше, ніж за весь попередній рік. Уряд наголошує на необхідності посилення армії та захисту повітряного простору.

Безпека на кордоні

Як зазначив речник ДПСУ, сьогодні повноцінні стаціонарні укриття безпосередньо на території пунктів пропуску облаштувати складно через обмежені площі. Водночас прикордонники власними силами створюють захисні місця поблизу пунктів.

"Безпосередньо в пункті пропуску немає. Це не така велика територія, де б можна було облаштовувати такі місця. Але своїми силами наші підрозділи облаштовують все ж таки такі місця поряд пункту пропуску", — розповів речник.

За словами Демченка, питання стаціонарних укриттів на територіях пунктів пропуску можуть вирішувати державні органи, які відповідають за відповідні території. Як діють під час тривоги Під час повітряної тривоги, якщо є інформація про можливу загрозу саме для пункту, пропуск людей і транспорту призупиняють.

"Якщо відмічається можливий напрямок саме по напрямку пункту пропуску, то пропускні операції, вони призупиняються, а люди максимально швидко виводяться за межі пункту пропуску для того, щоб не було фактично скупчення людей, які могли отримати травму від атаки безпосередньо на пункт пропуску", — пояснив Демченко.

Через регулярні атаки на прикордонну інфраструктуру українцям радять враховувати безпекову ситуацію під час планування поїздки через кордон. Повністю зупиняти роботу пунктів на визначені години неможливо, оскільки через них має продовжуватися рух людей, вантажів і транспорту.

"Пропускні операції призупиняються, людям надається інформація, що необхідно розосередитися і не перебувати в пункті пропуску, бо, в першу чергу, знову ж таки, атака йде саме на інфраструктуру пункту пропуску", — зазначив Демченко.

Водночас атака на Старокозаче показала, що небезпечною може бути не лише територія самого пункту. Російські війська також завдали ударів по ділянці поруч із ним, де могли перебувати цивільні та транспорт. За його словами, роботу пунктів пропуску організовують так, щоб уникати великого скупчення людей і транспорту. Це дає змогу швидше вивести людей із небезпечної зони у разі загрози.

"Тому, звісно, що людям варто це враховувати, що треба максимально розосередитися і не перебувати в таких місцях", — наголосив речник ДПСУ.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти неділі, 6 вересня, армія РФ завдала удару по прикордонній інфраструктурі Ізмаїльського району Одеської області. Через атаку тимчасово призупинив роботу пункт пропуску "Орлівка". Про відновлення його роботи повідомлять додатково.

Також Новини.LIVE писали, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що така послідовність атак на КПП свідчить про спроби Росії порушити транспортне сполучення між Україною та Молдовою.