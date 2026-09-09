Атака на пропускной пункт Старокозаче на Одесчине: реакция Молдовы

Один из КПП после атаки. Фото иллюстративное: Одесская ОВА

Россия атаковала пограничный пункт "Старокозаче" в Одесской области у границы с Молдовой. В результате удара погибли двое мирных жителей, ещё трое получили ранения. Пропускные операции там приостановлены. В целях безопасности людей эвакуировали из зоны пункта. Пограничники уже работают над возобновлением его работы.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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Работа КПП

В настоящее время пропускные операции через Старокозаче не осуществляются. По словам пресс-секретаря Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, российские войска наносили удары как непосредственно по инфраструктуре пункта, так и по территории рядом с ним.

"На данный момент здесь пропускные операции не осуществляются. И всё из-за атаки врага на пограничную инфраструктуру в целом. Потому что враг наносил удары как непосредственно по пункту пропуска, так и по территории возле пункта пропуска, где, к сожалению, погибли мирные жители", — сказал Демченко.

В результате атаки погибли два человека, ещё трое получили ранения. Пострадавших медики доставили в больницы. Также были уничтожены транспортные средства, в частности автобусы, легковые автомобили и грузовики.

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"Что касается Старокозачьего, атака произошла около полуночи. Как я уже отмечал, удары наносились как по территории пункта пропуска, так и рядом с ним", — отметил представитель ГПСУ.

По его словам, на момент атаки пограничники уже приостановили пропуск людей и транспорта из-за опасности. Людей, находившихся на территории пункта, вывели за его пределы.

Погибли мирные жители

Демченко уточнил, что среди погибших и пострадавших нет сотрудников пограничной или таможенной службы. Погибшие были гражданскими лицами.

"Это были именно гражданские лица. Среди представителей контролирующих служб — как пограничников, так и таможенников — к счастью, нет ни погибших, ни раненых", — подчеркнул пресс-секретарь.

Старокозаче стал уже пятым пунктом пропуска в Одесской области, который российские войска атаковали в последнее время. Четыре из них расположены на границе с Молдовой, еще один — на границе с Румынией. В то же время в ГПСУ отмечают, что делают всё возможное для скорейшего возобновления пропускных операций в этом направлении. К работе привлечены местные власти, пограничники и соответствующие службы.

Пострадал гражданин Молдовы

По данным МИД Молдовы, среди погибших в результате атаки на пункт пропуска "Тудора — Старокозаче" граждан Молдовы нет. Двое погибших являются гражданами Украины. Однако один из них все же пострадал. Но он отказался от госпитализации и продолжил движение на автомобиле в направлении Кишинева. Информацию о возможном повреждении или уничтожении молдавского транспорта в настоящее время проверяют.

Угроза для Молдовы

На удар по КПП отреагировал премьер-министр Молдовы Василий Тофан, который назвал атаку на Старокозаче прямой угрозой безопасности граждан страны. Он также отметил, что угроза носит системный характер. Только за август на территорию Молдовы залетели 17 дронов — больше, чем за весь предыдущий год. Правительство подчеркивает необходимость укрепления армии и защиты воздушного пространства.

Безопасность на границе

Как отметил представитель ГПСУ, сегодня обустроить полноценные стационарные укрытия непосредственно на территории пунктов пропуска сложно из-за ограниченных площадей. В то же время пограничники собственными силами создают защитные места вблизи пунктов.

"Непосредственно в пункте пропуска их нет. Это не такая большая территория, где можно было бы обустраивать такие места. Но своими силами наши подразделения всё же обустраивают такие места рядом с пунктом пропуска", — рассказал пресс-секретарь.

По словам Демченко, вопрос о стационарных укрытиях на территориях пунктов пропуска могут решать государственные органы, отвечающие за соответствующие территории. Как действуют во время тревоги Во время воздушной тревоги, если есть информация о возможной угрозе именно для пункта, пропуск людей и транспорта приостанавливается.

"Если отмечается возможное направление именно в сторону пункта пропуска, то пропускные операции приостанавливаются, а людей максимально быстро выводят за пределы пункта пропуска, чтобы не было скопления людей, которые могли бы пострадать в результате атаки непосредственно на пункт пропуска", — пояснил Демченко.

Из-за регулярных атак на пограничную инфраструктуру украинцам рекомендуют учитывать ситуацию с безопасностью при планировании поездки через границу. Полностью останавливать работу пунктов на определённое время невозможно, поскольку через них должно продолжаться движение людей, грузов и транспорта.

"Пропускные операции приостанавливаются, людям предоставляется информация о том, что необходимо разойтись и не находиться в пункте пропуска, поскольку, в первую очередь, опять же, атака направлена именно на инфраструктуру пункта пропуска", — отметил Демченко.

В то же время атака на Старокозаче показала, что опасной может быть не только территория самого пункта. Российские войска также нанесли удары по участку рядом с ним, где могли находиться гражданские лица и транспорт. По его словам, работу контрольно-пропускных пунктов организуют так, чтобы избежать большого скопления людей и транспорта. Это позволяет быстрее вывести людей из опасной зоны в случае угрозы.

"Поэтому, конечно, людям стоит учитывать, что нужно максимально рассеяться и не находиться в таких местах", — подчеркнул представитель ГПСУ.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на воскресенье, 6 сентября, армия РФ нанесла удар по пограничной инфраструктуре Измаильского района Одесской области. Из-за атаки временно приостановил работу пункт пропуска "Орловка". О возобновлении его работы сообщат дополнительно.

Также Новини.LIVE писали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что такая последовательность атак на КПП свидетельствует о попытках России нарушить транспортное сообщение между Украиной и Молдовой.