Українське зерно продають у збиток через блокування портів

Завантаження зерна на корабель. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Українські аграрії ризикують зустріти 2027 рік із залишками врожаю. Навіть після відновлення морського експорту порти не зможуть працювати на колишніх потужностях через пошкодження. Це вже позначається на цінах: частину зерна фермери змушені продавати за собівартістю або навіть у збиток. Через це навантаження на порти залишатиметься критичним.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

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Проблеми портів

За словами Марчукв відновлення роботи морського коридору саме по собі не вирішить проблему експорту. За його словами, для повернення до роботи після відкриття моря Україні знадобиться близько місяця або трохи більше. Водночас портова інфраструктура зазнала значних пошкоджень, тому колишніх обсягів відвантаження досягти не вдасться. За оцінкою Марчука, за нормальної роботи українським портам потрібно щомісяця експортувати щонайменше 6–7 млн тонн, щоб вивозити новий урожай і перехідні залишки.

Однак після відновлення морського експорту в кращому випадку вдасться відвантажувати близько 4,5 млн тонн на місяць.

"В умовах хорошого нового врожаю і ще перехідних залишків минулого сезону нам щомісяця потрібно відвантажувати не менше 6–7 мільйонів тонн. А коли море відновиться, у кращому випадку нам вдасться експортувати близько 4,5 мільйонів тонн", — зазначив Марчук.

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Зерно продають дешевше

Через нестачу портових потужностей Україна може увійти в новий маркетинговий рік у липні 2027-го з нереалізованими запасами. Водночас Марчук наголосив, що відновлення морського експорту все одно буде важливим, оскільки без нього залишки були б значно більшими.

Проблема вже впливає на доходи аграріїв. Через обмежені можливості для вивезення врожаю виробники змушені погоджуватися на нижчі ціни.

"Товаровиробники продають свої культури в кращому випадку в ціну собівартості, якщо є така можливість. Але переважно зерно грубо продається в збиток", — сказав Марчук.

За його словами, морський експорт важливо відновити незалежно від того, станеться це у вересні, жовтні чи листопаді. Порти мають працювати і взимку, адже саме морські перевезення дають змогу вивозити зернові та олійні культури й приймати нові судна.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські удари вплинули на морське судноплавство в Чорному морі. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що РФ ракетним терором зупинила морський трафік і навігацію. За його словами, це також підриває глобальну продовольчу безпеку.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська продовжують атакувати Одещину з повітря та моря, намагаючись завдати шкоди портовій інфраструктурі й цивільному судноплавству. Україна посилює захист узбережжя та водночас завдає ударів по військових об’єктах РФ. Останні атаки показали, що російські кораблі та порти також залишаються вразливими.