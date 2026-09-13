Сибіга заявив, що РФ зупинила судноплавство в Чорному морі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Сибіга/Facebook

Російські удари вплинули на морське судноплавство в Чорному морі. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що РФ ракетним терором зупинила морський трафік і навігацію. За його словами, це також підриває глобальну продовольчу безпеку.

Про це глава МЗС України Андрій Сибіга заявив під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським у Києві у неділю, 13 вересня, інформує журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Сибіга заявив про зупинку судноплавства в Чорному морі

Андрій Сибіга зазначив, що Росія останнім часом атакує українську портову інфраструктуру, цивільні судна та морські маршрути. За його словами, внаслідок ракетного терору РФ фактично зупинилися трафік і морська навігація в Чорному морі.

Сибіга наголосив, що ситуація має значення не лише для України, оскільки впливає на глобальну продовольчу безпеку. Він також зазначив, що Україна потребує взаємодії з Польщею для відновлення свободи мореплавства.

Пояснюючи важливість цього питання, міністр наголосив на наслідках російських атак для морського сполучення та продовольчої безпеки:

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"Росія зупинила своїм ракетним терором трафік, морську навігацію в Чорному морі, а це теж підважує і глобальну продовольчу безпеку".

Україна розраховує на підтримку Польщі

За словами Сибіги, для відновлення свободи мореплавства Україні важлива взаємодія з Польщею. Водночас міністр подякував Європейському Союзу за відновлення проєкту "Коридори солідарності".

Він зазначив, що сусідні з Україною країни погодилися допомогти з транзитом української продукції до країн призначення. Передусім ідеться про постачання до держав Африки та Близького Сходу.

Сибіга закликав посилити санкції проти РФ

Міністр також повідомив про російський удар по пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Сибіга наголосив, що російські удари вже відбуваються безпосередньо біля українсько-польського кордону.

З огляду на це Сибіга закликав запроваджувати санкції після кожної масованої атаки, не очікуючи формування великих санкційних пакетів. Зокрема, йдеться про обмеження можливостей Росії виробляти балістичні ракети та дрони, а також її доступу до військових технологій.

Україна та Польща обговорили оборонну співпрацю

Під час зустрічі Сибіга подякував Польщі за черговий пакет військової допомоги, оголошений за результатами "Рамштайну".

Сторони також обговорили зміцнення захисту неба та розвиток спільних оборонних проєктів.

Новини.LIVE інформували, що російський дрон влучив у пошуково-рятувальний буксир "Сапфір" в одному з портів Одещини. Судно зазнало пошкоджень, попередньо, люди не постраждали. В Україні заявили, що атака на цивільне рятувальне судно є порушенням міжнародного гуманітарного та морського права.

Новини.LIVE також писали, що у ніч проти 13 вересня російські війська майже всю ніч атакували Одещину КАБами та реактивними безпілотниками. Внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки, склади, гаражі, автомобілі та об’єкти критичної інфраструктури, у кількох місцях спалахнули пожежі. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає, а наслідки атаки продовжують ліквідовувати.