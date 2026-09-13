Росіяни атакували Одесу КАБами та реактивними дронами

Виснажений рятувальник серед руїн. Фото ілюстративне: ДСНС

Росіяни майже всю ніч на 13 вересня атакували Одещину КАБами та реактивними безпілотниками. У регіоні зазнали руйнувань житлові будинки, склади, гаражі, автомобілі та об'єкти критичної інфраструктури. Станом на ранок атака триває, а над Одесою залишаються ворожі БпЛА, в місті не припиняються вибухи.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на поліцію Одеської області та ДСНС.

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Рятувальники ліквідовували пожежі, які виникли на Одещині внаслідок російських ударів. Фото: ДСНС Одещини

Наслідки атаки

За даними поліції, в одній із багатоповерхівок в Одесі понівечено дах і фасад, вибито скління та пошкоджено квартиру. Руйнувань також зазнали приватні будинки, складські й виробничі приміщення, гаражі та автомобілі місцевих жителів. Крім того, під ударом опинилися об'єкти критичної інфраструктури.

Правоохоронці огородили територію біля будівлі після російського удару по Одещині. Фото: Національна поліція України

Поліцейські обмежили доступ до території, де фіксують наслідки російської атаки на Одещину. Фото: Національна поліція України

Після влучань у кількох місцях виникли пожежі. Рятувальники оперативно загасили вогонь. Загалом до ліквідації наслідків нічної атаки залучили понад 100 працівників ДСНС. За попередніми даними, загиблих та постраждалих унаслідок цієї атаки немає.

Один з будинків, який зазнав пошкоджень під час нічної російської атаки на Одещину. Фото: ДСНС Одещини

Поліція фіксує наслідки ударів

На місцях російських ударів продовжують працювати слідчо-оперативні групи. Правоохоронці оглядають пошкоджені об'єкти, збирають докази, опитують свідків та документують наслідки атаки як воєнного злочину РФ.

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Поліцейський працює біля будинку, який зазнав пошкоджень унаслідок російської атаки на Одещину. Фото: Національна поліція України

Поліцейські також застерігають жителів Одещини від наближення до уламків ракет і безпілотників. Навіть частини збитих або зруйнованих засобів ураження можуть залишатися вибухонебезпечними. У разі їх виявлення необхідно телефонувати за номерами 101, 102 або 112.

Атаки на Одещину тривають кілька ночей

Одещина вже кілька ночей поспіль перебуває під російськими ударами. Під час попередньої масштабної атаки в ніч проти 12 вересня найбільших руйнувань зазнала 25-поверхівка в Одесі. Після завершення аварійно-рятувальних робіт ДСНС повідомили про двох загиблих та 25 поранених. Рятувальникам вдалося вивести сімох людей, серед них двох дітей.

Вигляд з висоти на багатоповерхівку в Одесі, частина якої зруйнована внаслідок російської атаки. Фото: ДСНС Одещини

Унаслідок російської атаки значних руйнувань зазнала верхня частина багатоповерхового житлового будинку в Одесі. Фото: ДСНС Одещини

Станом на ранок 13 вересня атака на Одесу триває. Над містом фіксують російські безпілотники, також військові попереджають про загрозу застосування керованих авіабомб, так званих "бандеролей". Жителів закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Раніше Новини.LIVE писали, що після російської атаки мешканцям пошкодженої багатоповерхівки в Одесі заборонили повертатися до квартир. Найбільших руйнувань зазнала частина будинку з 21-го до 24-го поверху, а три поверхи фактично склалися один на один.



Також журналісти Новини.LIVE поспілкувалися з одеситами, яких вибухи застали вдома. Мешканці показали квартири з вибитими вікнами та розбитими конструкціями й розповіли про перші хвилини після російського удару.

Уже пізно увечері 12 вересня росіяни знову атакували Одесу та область. Новини.LIVE повідомляли, що під ударом опинилася логістична інфраструктура "Нової пошти", де були пошкоджені будівля та вантажівка, а двоє людей зазнали поранень. Руйнування також зафіксували в одній із багатоповерхівок Одеси.