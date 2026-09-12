Одесити розповіли про перші хвилини після нічної атаки РФ

Частина верхніх поверхів будинку зруйнована та обгоріла після російської атаки на Одесу. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Росіяни вночі атакували Одесу, внаслідок влучань у місті спалахнули пожежі та зазнали руйнувань житлові будинки. Мешканці розповідають, що вибухи застали їх удома, а після удару з квартир посипалося скло. Попри пережите, люди повертаються до роботи та прибирають наслідки атаки.

Про це одесити розповіли журналістам Новини.LIVE.

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Вибух застав удома

Одеситка Інна живе неподалік від місця влучання. Вона розповідає, що найбільше дісталося першому під'їзду, де вибило вікна. Її квартира розташована в іншій частині будинку, тому там скління вціліло. Жінка згадує, що прокинулася ще до вибуху. У момент удару вона перебувала у ванній кімнаті та не почула наближення небезпеки. Про те, що сталося, зрозуміла вже за звуком скла, яке посипалося після влучання.

"Я була у ванні. Буквально через 20 секунд був приліт. Його не чути, як кажуть усі: свій не почуєш. Почула тільки, як посипалися вікна, і на цьому все завершилося", — розповіла Інна.

Одеситка Інна розповідає про перші хвилини після російського удару. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Житловий комплекс в Одесі, який зазнав руйнувань унаслідок нічної російської атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Після цього одеситка спустилася до паркінгу. За її словами, саме там прийшло усвідомлення того, наскільки війна впливає на звичайне життя людей.

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"У мене була тривога не просто за те, що відбувається, а за те, що ми не можемо жити нормально. Не можемо жити так, як хочемо, розвиватися, розвивати наш український бізнес. Нам потрібно жити, ми молоді люди", — сказала одеситка.

Інна працює завідувачкою аптеки, яка розташована в одному з постраждалих будинків. Там вибуховою хвилею також повибивало вікна. Працівники прибрали уламки скла і вже зранку продовжили роботу.

"Ми позбирали скло, все змели, повиносили і повністю готові працювати далі. Нічого страшного, ми не здаємося. Ми живемо далі", — зазначила Інна.

Двір житлового комплексу після російського удару — біля будинку залишилися уламки та пошкодження. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Одесит побачив, як горить власний будинок

Інший мешканець, Олександр, у момент російського удару також був удома. Він почув гучний звук наближення, а коли побіг до виходу, пролунав вибух.

"Почув дуже гучний звук, що щось наближається. Потім ніби збиття було. І вже коли біг до виходу, відбувся цей приліт. Коли бачиш, що таке відбувається через будинок, — це одне, а коли це відбувається у твоєму домі — зовсім інше", — розповів Олександр.

Мешканець пошкодженого житлового комплексу Олександр розповідає, як пережив російську атаку на Одесу. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

За словами чоловіка, після вибуху мешканці вибігали з квартир у тому, в чому перебували вдома. Олександр не постраждав. Коли він вийшов подивитися на наслідки влучання, то побачив пожежу у своєму будинку.

"Я вибіг подивитися, з якого боку був приліт, і побачив, що з іншого боку наших вікон горить наш будинок. Ще не світало. Коли ти це бачиш, не розумієш, якого масштабу руйнувань завдали", — згадує одесит.

Верхні поверхи житлового будинку зазнали значних руйнувань унаслідок російської атаки на Одесу. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Після пережитого чоловік радить під час повітряної тривоги тримати поруч одяг та взуття, яке можна швидко вдягнути. За його словами, це особливо важливо після вибуху, коли в квартирах і під'їздах може бути багато уламків скла.

Уламки вибитих вікон та пошкоджені конструкції біля житлового будинку після російської атаки на Одесу. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Як виглядають квартири після удару

Журналісти Новини.LIVE також побували всередині пошкодженого житлового будинку. У квартирах вибуховою хвилею повибивало вікна разом із рамами, уламки скла розлетілися кімнатами та потрапили на ліжка й підлогу. На одному з фото видно велику віконну конструкцію, яка впала просто на спальне місце, на іншому — вибиті рами та скло посеред кімнати.

У квартирі одеситів вибуховою хвилею пошкодило віконні конструкції та речі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Пошкоджені вікна квартири тимчасово закрили плитами OSB після нічної російської атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Одеситка прибирає уламки скла у квартирі, де вибуховою хвилею вибило вікна. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Розбиті віконні конструкції та скло всередині квартири після російської атаки на Одесу. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Наслідки удару помітні й у під'їзді. Там також розбиті вікна, а уламки вже збирають у мішки. Частину пошкоджених вікон у квартирах і будинку тимчасово закрили плитами OSB, поки мешканці прибирають скло та приводять оселі до ладу.

Наслідки вибухової хвилі всередині житлового будинку — розбиті вікна та зібрані уламки скла. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Що відомо про нічну атаку на Одесу

У ніч на 12 вересня росіяни масовано атакували Одесу безпілотниками. В одному з 25-поверхових житлових будинків після влучання спалахнула пожежа — вогонь охопив квартири на 21–23 поверхах. Рятувальники вивели сімох людей, серед них двох дітей.

Вибухова хвиля зачепила й сусідні будинки. За попередніми підрахунками міської влади, у житловому секторі вибито понад 1200 вікон. На місцях працюють рятувальники та комунальні служби, для мешканців розгорнули оперативний штаб.

На фасаді одеської багатоповерхівки видно численні вибиті вікна та сліди від уламків після російської атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Комунальні працівники привезли плити OSB для тимчасового закриття вибитих вікон у пошкодженому будинку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Руйнування є і в сусідньому Чорноморську. У місті зруйновано житловий будинок, ще три зазнали ушкоджень. В одному з місць влучання перебило газову трубу, через що спалахнула пожежа. У житловому секторі травмувалися п'ятеро людей.

За останніми даними ОВА, кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Одеський регіон зросла до 35 людей. Ще двоє людей не виходять на зв'язок.

Біля пошкодженого житлового комплексу в Одесі розгорнули мобільний пункт незламності та допомагають мешканцям. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Мешканці зібралися біля будинку, де після російського удару комунальники закривають вибиті вікна плитами OSB. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Раніше Новини.LIVE писали, що внаслідок нічної атаки на Одесу та Чорноморськ росіяни пошкодили житлові будинки та інші цивільні об'єкти. В Одесі у багатоповерхівці вогонь охопив квартири з 21 по 23 поверх, рятувальники вивели 12 людей, серед них двох дітей.

Також Новини.LIVE повідомляли, що кількість постраждалих унаслідок атаки на Одесу зросла до 35 людей. Серед травмованих — п'ятимісячне немовля та 17-річний юнак, а ще двоє людей не виходять на зв'язок.

Крім того, Новини.LIVE кількома днями раніше інформували, що росіяни вдарили балістичними ракетами по Одеському району. На промринку "7-й кілометр" зазнали руйнувань понад 200 торговельних павільйонів, постраждали троє людей.