Масована атака на Одесу та Чорноморськ: кількість постраждалих росте

Пожежа у багатоповерхівці після російської атаки. Фото: ДСНС

Унаслідок чергової масованої російської атаки на Одещину у ніч на 12 вересня постраждали щонайменше 23 людей. В Одесі спалахнули квартири у багатоповерхівці, а в Чорноморську зруйновано житловий будинок та пошкоджено готель із реабілітаційним центром. Повітряну тривогу в регіоні протягом ночі та ранку оголошували п'ять разів. Росіяни били ракетами, КАБами та дронами.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДСНС та начальника Одеської ОВА Олега Кіпера.

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Уламки навколо дитячого майданчика після російського удару по будинку в Одесі. Фото: ДСНС

Рятувальник ДСНС серед уламків у пошкодженій будівлі на Одещині. Фото: ДСНС

Наслідки атаки в Одесі

За даними ДСНС, в Одесі внаслідок російського удару виникла пожежа у 25-поверховому житловому будинку. Вогонь охопив квартири з 21-го по 23-й поверх.

Зруйновані верхні поверхи багатоповерхового житлового будинку після атаки РФ. Фото: ДСНС

Зруйновані квартири у багатоповерховому будинку після російського удару по Одесі. Фото: ДСНС

Під час ліквідації наслідків рятувальники врятували сімох людей, серед яких двоє дітей. Частина мешканців у момент атаки була заблокована в ліфті. За даними ДСНС, спочатку було відомо про 16 постраждалих унаслідок атаки на регіон. Згодом Олег Кіпер повідомив, що їхня кількість зросла до 23 людей.

Подвір'я житлового комплексу, вкрите уламками після російської атаки. Фото: ДСНС

Рятувальник ДСНС працює серед зруйнованих конструкцій після російської атаки. Фото: ДСНС

Руйнування у Чорноморську

У Чорноморську зруйновано житловий будинок, ще три зазнали ушкоджень. В одному з місць влучання перебило газову трубу, через що спалахнула пожежа. У житловому секторі травмувалися п'ятеро людей, четверо з них — діти.

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Рятувальники гасять пожежу біля пошкодженої будівлі після атаки РФ на Чорноморськ. Фото: ДСНС

У місті також зазнала руйнувань будівля готелю, де розташований реабілітаційний центр. Уламками понівечило припарковані поруч автомобілі. Рятувальники евакуювали людей, які не могли самостійно залишити приміщення.

Пожежа біля будівлі та палаючий автомобіль після російської атаки на Чорноморськ. Фото: ДСНС

Ліквідація наслідків триває

До робіт на місцях ударів залучили понад 80 рятувальників ДСНС. Також працюють комунальні та екстрені служби, благодійні організації й психологи. Для мешканців пошкоджених будинків розгорнули оперативний штаб. Людям надають необхідну допомогу, а пошкоджені вікна тимчасово закривають. За словами Олега Кіпера, служби залишатимуться на місцях до завершення першочергових робіт.

Рятувальник ДСНС гасить пожежу у пошкодженій будівлі в Одесі. Фото: ДСНС

Пошкоджений дитячий майданчик та уламки після російської атаки на Одесу. Фото: ДСНС

Одеса під цілодобовою атакою

Ця ніч стала для Одеси другою поспіль із тривалими повітряними загрозами. Напередодні російські безпілотники фактично не давали місту перепочинку протягом ночі та ранку. Новини.LIVE писали, що через затяжні тривоги вранці 11 вересня в Одесі змінили роботу закладів освіти. Батьків просили за можливості залишити дітей удома, а для школярів, яких не було з ким залишити, організували чергові групи.

При цьому 10 вересня Новини.LIVE повідомляли, що російські окупанти атакували Одеську область. Внаслідок обстрілу пошкоджено гуманітарний склад. Крім того, загарбники поранили двох людей.