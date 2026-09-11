В Одесі дітей просять залишити вдома після нічної тривоги

Дитина навчається в школі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі батьків закликали залишити дітей вдома. Адже після безсонної ночі важливо врахувати самопочуття дитини. Для тих, хто не може залишити її вдома, працюватимуть чергові групи. Рішення щодо роботи закладів залежатиме від безпекової ситуації.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на департамент освіти та науки Одеської міської ради.

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Що радять батькам

Майже всю ніч в Одесі тривала повітряна тривога, а вранці вона знову стала затяжною. У департаменті освіти просять не поспішати вирушати до закладів освіти одразу після тривоги.

Батькам радять оцінити стан дитини та за потреби залишити її вдома. У департаменті наголошують, що після складної безсонної ночі самопочуття дітей є важливим фактором.

"Бережімо дітей. Сьогодні їхня безпека і стан важливіші за будь-який урок", — йдеться у повідомленні.

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Для кого працюватимуть групи

Якщо батьки не мають можливості залишити дитину вдома, вона зможе перебувати в закладі освіти. Для таких дітей працюватимуть чергові групи. Під час повітряної тривоги діти в цих групах обов’язково перебуватимуть в укриттях.

Як працюватимуть заклади

Після відбою повітряної тривоги кожен заклад освіти визначатиме подальший режим роботи відповідно до безпекової ситуації та затвердженого алгоритму. Про те, як саме працюватиме конкретний заклад, батьків повідомлятимуть у класних чатах.

Вечірній удар по Одесі

Зазначимо, вчора ввечері РФ атакувала Одесу. Внаслідок удару пошкоджено складські приміщення волонтерської організації, де зберігалася гуманітарна допомога та речі першої необхідності. Також зазнала руйнувань будівля складу.

Попередньо, постраждали двоє людей. Пожежу вже ліквідували. Наразі на місці працюють відповідні служби, які усувають наслідки атаки.

Нічні тривоги

У ніч проти 11 вересня в Одеській області кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. Перші сигнали пролунали 10 вересня о 23:09 у Білгород-Дністровському та Ізмаїльському районах. Згодом тривога поширилася на Болградський та Одеський райони. О 00:54 оголосили відбій.

Вранці 11 вересня дронова загроза знову була в Білгород-Дністровському районі, після чого тривогу оголосили в Одеському, Болградському та Ізмаїльському районах. Пізніше вона поширилася на Березівський та Роздільнянський райони. О 07:23 Повітряні сили повідомили про ударний БпЛА над Одесою. О 07:56 пролунав відбій. З 08:36 знову триває загроза застосування дронів для Одеського та Березівського районів.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія вночі 8 вересня атакувала передмістя Одеси балістичними ракетами. Під удар потрапила цивільна інфраструктура, зокрема один із найбільших промтоварних ринків "7 км". Там пошкоджені торговельні павільйони та господарські споруди. Загалом через атаку постраждали троє чоловіків, одного з них госпіталізували.

Також Новини.LIVE писали, що ворожі безпілотники вночі, 9 вересня, атакували пункт пропуску "Старокозаче" на Одещині. Унаслідок удару загинули двоє людей, ще троє постраждали. Пошкоджено інфраструктуру пункту та прилеглу територію, знищено автобуси, вантажні й легкові автомобілі. На місці спалахнули пожежі, а роботу пункту пропуску призупинили.