В Одессе детей просят остаться дома после ночной тревоги

Ребёнок учится в школе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе родителям рекомендовали оставить детей дома. Ведь после бессонной ночи важно учитывать самочувствие ребенка. Для тех, кто не может оставить ребенка дома, будут работать дежурные группы. Решение о работе учреждений будет зависеть от ситуации с безопасностью.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на департамент образования и науки Одесского городского совета.

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Что советуют родителям

Почти всю ночь в Одессе продолжалась воздушная тревога, а утром она вновь стала затяжной. В департаменте образования просят не спешить отправляться в учебные заведения сразу после отбоя тревоги.

Родителям рекомендуют оценить состояние ребенка и, при необходимости, оставить его дома. В департаменте подчеркивают, что после сложной бессонной ночи самочувствие детей является важным фактором.

"Берегим детей. Сегодня их безопасность и самочувствие важнее любого урока", — говорится в сообщении.

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Для кого будут работать группы

Если у родителей нет возможности оставить ребенка дома, он сможет остаться в учебном заведении. Для таких детей будут работать дежурные группы. Во время воздушной тревоги дети в этих группах обязательно будут находиться в укрытиях.

Как будут работать учебные заведения

После отбоя воздушной тревоги каждое учебное заведение будет определять дальнейший режим работы в соответствии с обстановкой безопасности и утвержденным алгоритмом. О том, как именно будет работать конкретное заведение, родителей будут информировать в классных чатах.

Вечерний удар по Одессе

Отметим, вчера вечером РФ атаковала Одессу. В результате удара повреждены складские помещения волонтерской организации, где хранилась гуманитарная помощь и предметы первой необходимости. Также пострадало здание склада.

По предварительным данным, пострадали два человека. Пожар уже ликвидирован. В настоящее время на месте работают соответствующие службы, которые устраняют последствия атаки.

Ночные тревоги

В ночь на 11 сентября в Одесской области несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников. Первые сигналы прозвучали 10 сентября в 23:09 в Белгород-Днестровском и Измаильском районах. Впоследствии тревога распространилась на Болградский и Одесский районы. В 00:54 объявили отбой.

Утром 11 сентября угроза со стороны дронов вновь возникла в Белгород-Днестровском районе, после чего тревога была объявлена в Одесском, Болградском и Измаильском районах. Позже она распространилась на Березовский и Раздельнянский районы. В 07:23 Воздушные силы сообщили об ударном БПЛА над Одессой. В 07:56 прозвучал отбой. С 08:36 снова сохраняется угроза применения дронов в Одесском и Березовском районах.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия ночью 8 сентября атаковала пригороды Одессы баллистическими ракетами. Под удар попала гражданская инфраструктура, в частности один из крупнейших промтоварных рынков "7 км". Там повреждены торговые павильоны и хозяйственные постройки. Всего в результате атаки пострадали трое мужчин, одного из них госпитализировали.

Также Новини.LIVE сообщали, что вражеские беспилотники ночью 9 сентября атаковали пункт пропуска "Старокозаче" в Одесской области. В результате удара погибли два человека, ещё трое пострадали. Повреждена инфраструктура пункта и прилегающая территория, уничтожены автобусы, грузовые и легковые автомобили. На месте вспыхнули пожары, а работа пункта пропуска была приостановлена.