Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одесские школьники сегодня могут остаться дома: обращение к родителям

Одесские школьники сегодня могут остаться дома: обращение к родителям

Ua ru
11 сентября 2026 09:13
В Одессе детей просят остаться дома после ночной тревоги
Ребёнок учится в школе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе родителям рекомендовали оставить детей дома. Ведь после бессонной ночи важно учитывать самочувствие ребенка. Для тех, кто не может оставить ребенка дома, будут работать дежурные группы. Решение о работе учреждений будет зависеть от ситуации с безопасностью.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на департамент образования и науки Одесского городского совета.

Реклама

Что советуют родителям

Почти всю ночь в Одессе продолжалась воздушная тревога, а утром она вновь стала затяжной. В департаменте образования просят не спешить отправляться в учебные заведения сразу после отбоя тревоги.

Родителям рекомендуют оценить состояние ребенка и, при необходимости, оставить его дома. В департаменте подчеркивают, что после сложной бессонной ночи самочувствие детей является важным фактором.

"Берегим детей. Сегодня их безопасность и самочувствие важнее любого урока", — говорится в сообщении.

Читайте также:

Для кого будут работать группы

Если у родителей нет возможности оставить ребенка дома, он сможет остаться в учебном заведении. Для таких детей будут работать дежурные группы. Во время воздушной тревоги дети в этих группах обязательно будут находиться в укрытиях.

Как будут работать учебные заведения

После отбоя воздушной тревоги каждое учебное заведение будет определять дальнейший режим работы в соответствии с обстановкой безопасности и утвержденным алгоритмом. О том, как именно будет работать конкретное заведение, родителей будут информировать в классных чатах.

Вечерний удар по Одессе

Отметим, вчера вечером РФ атаковала Одессу. В результате удара повреждены складские помещения волонтерской организации, где хранилась гуманитарная помощь и предметы первой необходимости. Также пострадало здание склада.

По предварительным данным, пострадали два человека. Пожар уже ликвидирован. В настоящее время на месте работают соответствующие службы, которые устраняют последствия атаки.

Ночные тревоги

В ночь на 11 сентября в Одесской области несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников. Первые сигналы прозвучали 10 сентября в 23:09 в Белгород-Днестровском и Измаильском районах. Впоследствии тревога распространилась на Болградский и Одесский районы. В 00:54 объявили отбой.

Утром 11 сентября угроза со стороны дронов вновь возникла в Белгород-Днестровском районе, после чего тревога была объявлена в Одесском, Болградском и Измаильском районах. Позже она распространилась на Березовский и Раздельнянский районы. В 07:23 Воздушные силы сообщили об ударном БПЛА над Одессой. В 07:56 прозвучал отбой. С 08:36 снова сохраняется угроза применения дронов в Одесском и Березовском районах.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия ночью 8 сентября атаковала пригороды Одессы баллистическими ракетами. Под удар попала гражданская инфраструктура, в частности один из крупнейших промтоварных рынков "7 км". Там повреждены торговые павильоны и хозяйственные постройки. Всего в результате атаки пострадали трое мужчин, одного из них госпитализировали.

Также Новини.LIVE сообщали, что вражеские беспилотники ночью 9 сентября атаковали пункт пропуска "Старокозаче" в Одесской области. В результате удара погибли два человека, ещё трое пострадали. Повреждена инфраструктура пункта и прилегающая территория, уничтожены автобусы, грузовые и легковые автомобили. На месте вспыхнули пожары, а работа пункта пропуска была приостановлена.

Одесса учеба воздушная тревога школа обстрел Одессы
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации