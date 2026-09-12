Массированная атака на Одессу и Черноморск: число пострадавших растет

Пожар в многоэтажном доме после российской атаки. Фото: ГСЧС

В результате очередной массированной российской атаки на Одесскую область в ночь на 12 сентября пострадали не менее 23 человека. В Одессе загорелись квартиры в многоэтажном доме, а в Черноморске разрушен жилой дом и поврежден отель с реабилитационным центром. Воздушную тревогу в регионе в течение ночи и утра объявляли пять раз. Россияне наносили удары ракетами, КАБами и дронами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС и начальника Одесской ОВА Олега Кипера.

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Обломки вокруг детской площадки после российского удара по дому в Одессе. Фото: ГСЧС

Спасатель ГСЧС среди обломков в поврежденном здании в Одесской области. Фото: ГСЧС

Последствия атаки в Одессе

По данным ГСЧС, в Одессе в результате российского удара возник пожар в 25-этажном жилом доме. Огонь охватил квартиры с 21-го по 23-й этаж.

Разрушенные верхние этажи многоэтажного жилого дома после атаки РФ. Фото: ГСЧС

Разрушенные квартиры в многоэтажном доме после российского удара по Одессе. Фото: ГСЧС

Во время ликвидации последствий спасатели спасли семерых человек, среди которых двое детей. Часть жильцов в момент атаки оказалась заблокирована в лифте. По данным ГСЧС, сначала было известно о 16 пострадавших в результате удара по региону. Впоследствии Олег Кипер сообщил, что их число возросло до 23 человек.

Двор жилого комплекса, усыпанный обломками после российской атаки. Фото: ГСЧС

Спасатель ГСЧС работает среди разрушенных конструкций после российской атаки. Фото: ГСЧС

Разрушения в Черноморске

Значительные повреждения получил и Черноморск. Там российская атака уничтожила один жилой дом и повредила ещё три. Также была повреждена газовая труба, после чего загорелся дом. В жилом секторе пострадали пять человек, среди которых четверо детей.

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Россияне повредили и здание гостиницы, где расположен реабилитационный центр, а также припаркованные рядом автомобили. Спасатели помогли выбраться людям, которые не могли передвигаться самостоятельно. По предварительным данным ГСЧС, в результате этого удара в Черноморске пострадали шесть человек, среди них пять детей. Данные о количестве пострадавших продолжают уточняться.

Пожар возле здания и горящий автомобиль после российской атаки на Черноморск. Фото: ГСЧС

Ликвидация последствий продолжается

К работам на местах ударов привлекли более 80 спасателей ГСЧС. Также работают коммунальные и экстренные службы, благотворительные организации и психологи. Для жителей поврежденных домов развернули оперативный штаб. Людям оказывают необходимую помощь, а поврежденные окна временно закрывают. По словам Олега Кипера, службы останутся на местах до завершения первоочередных работ.

Спасатель ГСЧС тушит пожар в поврежденном здании в Одессе. Фото: ГСЧС

Поврежденная детская площадка и обломки после российской атаки на Одессу. Фото: ГСЧС

Одесса под круглосуточным обстрелом

Эта ночь стала для Одессы второй подряд с длительными воздушными угрозами. Накануне российские беспилотники фактически не давали городу передышки в течение ночи и утра. Новини.LIVE сообщали, что из-за затяжных тревог утром 11 сентября в Одессе изменили режим работы учебных заведений. Родителей просили по возможности оставить детей дома, а для школьников, которых не с кем было оставить, организовали дежурные группы.

При этом 10 сентября Новини.LIVE сообщали, что российские оккупанты атаковали Одесскую область. В результате обстрела был поврежден гуманитарный склад. Кроме того, захватчики ранили двух человек.