Атака РФ на Одесу: шестеро людей постраждали через удар по будинку

Наслідки атаки РФ на Одесі 12 вересня 2026 року. Фото: Сергій Лисак/Facebook

Російські війська атакували Одесу, внаслідок чого пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Постраждали шестеро людей, усіх їх доправили до лікарень. На місці працюють відповідні служби та оперативні штаби для допомоги людям.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак у суботу, 12 вересня, інформує Новини.LIVE.

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Наслідки атаки РФ на Одесу

За словами очільника Одеської МВА Сергія Лисака, росіяни атакували місто, внаслідок чого пошкоджений багатоповерховий житловий будинок.

Кількість постраждалих у пошкодженому будинку зросла до шести. Усіх потерпілих доправили до лікарень, де їм надають необхідну медичну допомогу.

На місці події працюють відповідні служби. Також розгорнуті оперативні штаби, де людям надають необхідну допомогу.

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Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Скриншот повідомлення Сергія Лисака/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Росія, ймовірно, продовжить масовані атаки на Одещину, зокрема по портовій інфраструктурі. Для посилення захисту портів Україні потрібні додаткові засоби ППО, дрони-перехоплювачі та боєприпаси. Водночас українські сили завдають ударів по військових і портових об’єктах РФ, зокрема в Новоросійську.

Новини.LIVE також писали, що у четвер, 10 вересня, російські війська атакували Одеську область. Внаслідок удару пошкоджено складські приміщення волонтерської організації з гуманітарною допомогою та будівлю складу. Поранення отримали двоє людей.