Атака РФ на Одессу: шесть человек пострадали в результате удара по дому

Последствия атаки РФ на Одессу 12 сентября 2026 года. Фото: Сергей Лысак/Facebook

Российские войска атаковали Одессу, в результате чего был поврежден многоэтажный жилой дом. Пострадали шесть человек, все они были доставлены в больницы. На месте работают соответствующие службы и оперативные штабы для оказания помощи людям.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак в субботу, 12 сентября, сообщает Новини.LIVE.

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Последствия атаки РФ на Одессу

По словам главы Одесской ГВА Сергея Лысака, россияне атаковали город, в результате чего был поврежден многоэтажный жилой дом.

Число пострадавших в поврежденном доме возросло до шести. Все пострадавшие доставлены в больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают соответствующие службы. Также развернуты оперативные штабы, где людям оказывают необходимую помощь.

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Информация о последствиях атаки уточняется.

Скриншот сообщения Сергея Лысака/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что Россия, вероятно, продолжит массированные атаки на Одесскую область, в частности по портовой инфраструктуре. Для усиления защиты портов Украине нужны дополнительные средства ПВО, дроны-перехватчики и боеприпасы. В то же время украинские силы наносят удары по военным и портовым объектам РФ, в частности в Новороссийске.

Новини.LIVE также писали, что в четверг, 10 сентября, российские войска атаковали Одесскую область. В результате удара были повреждены складские помещения волонтерской организации, занимающейся гуманитарной помощью, и здание склада. Два человека получили ранения.