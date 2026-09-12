Одесситы рассказали о первых минутах после ночной атаки РФ

Часть верхних этажей здания разрушена и обгорела после российского нападения на Одессу. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Россияне ночью атаковали Одессу; в результате попаданий в городе вспыхнули пожары, а жилые дома были разрушены. Жители рассказывают, что взрывы застали их дома, а после удара из квартир посыпалось стекло. Несмотря на пережитое, люди возвращаются к работе и устраняют последствия атаки.

Об этом одесситы рассказали журналистам Новини.LIVE.

Реклама

Взрыв застал дома

Одесситка Инна живет недалеко от места попадания. Она рассказывает, что больше всего пострадал первый подъезд, где выбило окна. Ее квартира расположена в другой части дома, поэтому там остекление уцелело. Женщина вспоминает, что проснулась ещё до взрыва. В момент удара она находилась в ванной комнате и не услышала приближающейся опасности. О том, что произошло, поняла уже по звуку стекла, которое посыпалось после попадания.

"Я была в ванной. Буквально через 20 секунд произошел прилет. Его не слышно, как все говорят: свой не услышишь. Услышала только, как разлетелись стекла, и на этом всё закончилось", — рассказала Инна.

Одесситка Инна рассказывает о первых минутах после российского удара. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Жилой комплекс в Одессе, пострадавший в результате ночной российской атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

После этого одесситка спустилась на парковку. По ее словам, именно там она осознала, насколько война влияет на обычную жизнь людей.

Читайте также:

"У меня была тревога не просто из-за того, что происходит, а из-за того, что мы не можем жить нормально. Не можем жить так, как хотим, развиваться, развивать наш украинский бизнес. Нам нужно жить, мы молодые люди", — сказала одесситка.

Инна работает заведующей аптекой, которая расположена в одном из пострадавших домов. Там взрывная волна также выбила окна. Сотрудники убрали осколки стекла и уже утром продолжили работу.

"Мы собрали стекло, всё подмели, вынесли и полностью готовы работать дальше. Ничего страшного, мы не сдаёмся. Мы живём дальше", — отметила Инна.

Двор жилого комплекса после российского удара — возле дома остались обломки и повреждения. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Одессит увидел, как горит его собственный дом

Другой житель, Александр, в момент российского удара также был дома. Он услышал громкий звук приближения, а когда побежал к выходу, раздался взрыв.

"Услышал очень громкий звук, что-то приближалось. Потом как будто произошло столкновение. И уже когда бежал к выходу, произошел этот удар. Когда видишь, что такое происходит за домом, — это одно, а когда это происходит в твоем доме — совсем другое", — рассказал Александр.

Житель поврежденного жилого комплекса Александр рассказывает, как пережил российскую атаку на Одессу. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

По словам мужчины, после взрыва жильцы выбегали из квартир в том, в чём находились дома. Александр не пострадал. Когда он вышел посмотреть на последствия попадания, то увидел пожар в своем доме.

"Я выбежал посмотреть, с какой стороны прилетел снаряд, и увидел, что с другой стороны наших окон горит наш дом. Еще не рассвело. Когда ты это видишь, не понимаешь, какого масштаба разрушения нанесли", — вспоминает одессит.

Верхние этажи жилого дома понесли значительные разрушения в результате российской атаки на Одессу. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

После пережитого мужчина советует во время воздушной тревоги держать под рукой одежду и обувь, которые можно быстро надеть. По его словам, это особенно важно после взрыва, когда в квартирах и подъездах может быть много осколков стекла.

Осколки выбитых окон и поврежденные конструкции возле жилого дома после российской атаки на Одессу. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Как выглядят квартиры после удара

Журналисты Новини.LIVE также побывали внутри поврежденного жилого дома. В квартирах взрывная волна выбила окна вместе с рамами, осколки стекла разлетелись по комнатам и попали на кровати и пол. На одном из фото видна большая оконная конструкция, упавшая прямо на спальное место, на другом — выбитые рамы и стекло посреди комнаты.

В квартире одесситов взрывная волна повредила оконные конструкции и вещи. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Поврежденные окна квартиры временно закрыли плитами OSB после ночной российской атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Одесситка убирает осколки стекла в квартире, где взрывная волна выбила окна. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Разбитые оконные конструкции и стекло внутри квартиры после российской атаки на Одессу. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Последствия удара заметны и в подъезде. Там также разбиты окна, а осколки уже собирают в мешки. Часть поврежденных окон в квартирах и доме временно закрыли плитами OSB, пока жильцы убирают стекло и приводят жилье в порядок.

Последствия взрывной волны внутри жилого дома — разбитые окна и собранные осколки стекла. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Что известно о ночной атаке на Одессу

В ночь на 12 сентября россияне массированно атаковали Одессу беспилотниками. В одном из 25-этажных жилых домов после попадания вспыхнул пожар — огонь охватил квартиры на 21–23 этажах. Спасатели эвакуировали семерых человек, среди них двоих детей.

Взрывная волна затронула и соседние дома. По предварительным подсчётам городских властей, в жилом секторе выбито более 1200 окон. На местах работают спасатели и коммунальные службы, для жителей развернут оперативный штаб.

На фасаде одесской многоэтажки видны многочисленные выбитые окна и следы от обломков после российской атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Коммунальные работники привезли плиты OSB для временного закрытия выбитых окон в поврежденном доме. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Разрушения наблюдаются и в соседнем Черноморске. В городе разрушен жилой дом, ещё три получили повреждения. В одном из мест попадания была перебита газовая труба, из-за чего вспыхнул пожар. В жилом секторе пострадали пять человек.

По последним данным ОВА, число пострадавших в результате российской атаки на Одесскую область возросло до 35 человек. Еще двое людей не выходят на связь.

Возле поврежденного жилого комплекса в Одессе развернули мобильный пункт поддержки и оказывают помощь жильцам. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Жители собрались возле дома, где после российского удара коммунальщики закрывают выбитые окна плитами OSB. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в результате ночной атаки на Одессу и Черноморск россияне повредили жилые дома и другие гражданские объекты. В Одессе в многоэтажке огонь охватил квартиры с 21 по 23 этаж, спасатели эвакуировали 12 человек, среди них двое детей.

Также Новини.LIVE сообщали, что число пострадавших в результате атаки на Одессу возросло до 35 человек. Среди раненых — пятимесячный младенец и 17-летний юноша, а еще двое людей не выходят на связь.

Кроме того, Новини.LIVE несколькими днями ранее сообщали, что россияне нанесли удар баллистическими ракетами по Одесскому району. На промрынке "7-й километр" были разрушены более 200 торговых павильонов, пострадали три человека.