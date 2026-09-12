Одесситы рассказали о первых минутах после ночной атаки РФ

Взрывы застали дома: одесситы рассказали о ночной атаке россиян на город
Россияне ночью атаковали Одессу; в результате попаданий в городе вспыхнули пожары, а жилые дома были разрушены. Жители рассказывают, что взрывы застали их дома, а после удара из квартир посыпалось стекло. Несмотря на пережитое, люди возвращаются к работе и устраняют последствия атаки.
Об этом одесситы рассказали журналистам Новини.LIVE.
Взрыв застал дома
Одесситка Инна живет недалеко от места попадания. Она рассказывает, что больше всего пострадал первый подъезд, где выбило окна. Ее квартира расположена в другой части дома, поэтому там остекление уцелело. Женщина вспоминает, что проснулась ещё до взрыва. В момент удара она находилась в ванной комнате и не услышала приближающейся опасности. О том, что произошло, поняла уже по звуку стекла, которое посыпалось после попадания.
"Я была в ванной. Буквально через 20 секунд произошел прилет. Его не слышно, как все говорят: свой не услышишь. Услышала только, как разлетелись стекла, и на этом всё закончилось", — рассказала Инна.
После этого одесситка спустилась на парковку. По ее словам, именно там она осознала, насколько война влияет на обычную жизнь людей.
"У меня была тревога не просто из-за того, что происходит, а из-за того, что мы не можем жить нормально. Не можем жить так, как хотим, развиваться, развивать наш украинский бизнес. Нам нужно жить, мы молодые люди", — сказала одесситка.
Инна работает заведующей аптекой, которая расположена в одном из пострадавших домов. Там взрывная волна также выбила окна. Сотрудники убрали осколки стекла и уже утром продолжили работу.
"Мы собрали стекло, всё подмели, вынесли и полностью готовы работать дальше. Ничего страшного, мы не сдаёмся. Мы живём дальше", — отметила Инна.
Одессит увидел, как горит его собственный дом
Другой житель, Александр, в момент российского удара также был дома. Он услышал громкий звук приближения, а когда побежал к выходу, раздался взрыв.
"Услышал очень громкий звук, что-то приближалось. Потом как будто произошло столкновение. И уже когда бежал к выходу, произошел этот удар. Когда видишь, что такое происходит за домом, — это одно, а когда это происходит в твоем доме — совсем другое", — рассказал Александр.
По словам мужчины, после взрыва жильцы выбегали из квартир в том, в чём находились дома. Александр не пострадал. Когда он вышел посмотреть на последствия попадания, то увидел пожар в своем доме.
"Я выбежал посмотреть, с какой стороны прилетел снаряд, и увидел, что с другой стороны наших окон горит наш дом. Еще не рассвело. Когда ты это видишь, не понимаешь, какого масштаба разрушения нанесли", — вспоминает одессит.
После пережитого мужчина советует во время воздушной тревоги держать под рукой одежду и обувь, которые можно быстро надеть. По его словам, это особенно важно после взрыва, когда в квартирах и подъездах может быть много осколков стекла.
Как выглядят квартиры после удара
Журналисты Новини.LIVE также побывали внутри поврежденного жилого дома. В квартирах взрывная волна выбила окна вместе с рамами, осколки стекла разлетелись по комнатам и попали на кровати и пол. На одном из фото видна большая оконная конструкция, упавшая прямо на спальное место, на другом — выбитые рамы и стекло посреди комнаты.
Последствия удара заметны и в подъезде. Там также разбиты окна, а осколки уже собирают в мешки. Часть поврежденных окон в квартирах и доме временно закрыли плитами OSB, пока жильцы убирают стекло и приводят жилье в порядок.
Что известно о ночной атаке на Одессу
В ночь на 12 сентября россияне массированно атаковали Одессу беспилотниками. В одном из 25-этажных жилых домов после попадания вспыхнул пожар — огонь охватил квартиры на 21–23 этажах. Спасатели эвакуировали семерых человек, среди них двоих детей.
Взрывная волна затронула и соседние дома. По предварительным подсчётам городских властей, в жилом секторе выбито более 1200 окон. На местах работают спасатели и коммунальные службы, для жителей развернут оперативный штаб.
Разрушения наблюдаются и в соседнем Черноморске. В городе разрушен жилой дом, ещё три получили повреждения. В одном из мест попадания была перебита газовая труба, из-за чего вспыхнул пожар. В жилом секторе пострадали пять человек.
По последним данным ОВА, число пострадавших в результате российской атаки на Одесскую область возросло до 35 человек. Еще двое людей не выходят на связь.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в результате ночной атаки на Одессу и Черноморск россияне повредили жилые дома и другие гражданские объекты. В Одессе в многоэтажке огонь охватил квартиры с 21 по 23 этаж, спасатели эвакуировали 12 человек, среди них двое детей.
Также Новини.LIVE сообщали, что число пострадавших в результате атаки на Одессу возросло до 35 человек. Среди раненых — пятимесячный младенец и 17-летний юноша, а еще двое людей не выходят на связь.
Кроме того, Новини.LIVE несколькими днями ранее сообщали, что россияне нанесли удар баллистическими ракетами по Одесскому району. На промрынке "7-й километр" были разрушены более 200 торговых павильонов, пострадали три человека.