Після атаки на Одесу і Чорноморськ кількість постраждалих зросла до 35

Дитячий майданчик біля пошкодженого будинку. Фото: ДСНС

Унаслідок російської атаки на Одесу у ніч на 12 вересня постраждали 35 людей, серед них п’ятимісячне немовля та 17-річний юнак. Половину потерпілих госпіталізували. Більшість із них перебувають у стані середньої тяжкості, одна людина — у важкому стані. На місці влучання працюють поліцейські.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, Одеську міську раду та ГУНП в Одеській області.

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Що відомо про стан постраждалих

За останніми даними Олега Кіпера, після російської атаки медична допомога знадобилася 35 людям. Ще двоє людей не виходять на звʼязок, пошуково-рятувальні роботи тривають. Чотирнадцять постраждалих госпіталізували, ще вісьмом медики допомогли безпосередньо на місці. Шестеро людей після огляду відмовилися від госпіталізації. Більшість потерпілих перебувають у стані середньої тяжкості, стан однієї людини лікарі оцінюють як важкий. Серед травмованих двоє дітей. Допомога знадобилася п'ятимісячному немовляті та 17-річному юнаку.

Атака на Одесу

У ніч на 12 вересня росіяни масовано атакували Одещину безпілотниками. В Одесі внаслідок влучання спалахнула пожежа у 25-поверховому житловому будинку. Вогонь охопив квартири на 21–23 поверхах. Рятувальники вивели з будинку сімох людей, серед них двох дітей. Частина мешканців під час атаки опинилася заблокованою в ліфті. Вибухова хвиля зачепила й сусідні будинки. За попередньою інформацією Одеської міської ради, у житловому секторі вибито понад 1200 вікон.

Росіяни атакували й сусідній Чорноморськ. У місті зруйновано житловий будинок, ще три зазнали ушкоджень. В одному з місць влучання перебило газову трубу, через що спалахнула пожежа. У житловому секторі травмувалися п'ятеро людей. Поліцейські на місці фіксують наслідки воєнного злочину РФ, збирають докази, опитують свідків, надають психологічну допомогу та забезпечують правопорядок.

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Як допомагають мешканцям

На місці продовжують працювати комунальні та екстрені служби. Працівники прибирають наслідки удару та допомагають мешканцям тимчасово закривати вибиті вікна й пошкоджені дверні отвори плівкою та плитами OSB. Для жителів розгорнули оперативний штаб. Там можна отримати консультацію, оформити документи на матеріальну допомогу з міського бюджету або компенсацію за державною програмою єВідновлення.

Також у штабі надають інформацію про можливості тимчасового розселення для людей, чиє житло після російського удару стало непридатним для проживання.

Раніше Новини.LIVE писали, що, за словами речника Української добровольчої армії Сергія Братчука, під час останньої атаки на Одещину українські сили активно використовували дрони-перехоплювачі та інші засоби ураження. Частину російських безпілотників вдалося знищити над морем. Водночас він наголосив, що РФ, імовірно, продовжить масовані атаки, поки матиме для цього технічні можливості.

Також Новини.LIVE повідомляли, що морські порти Великої Одеси залишаються головним шляхом для українського аграрного експорту, попри російські атаки. Повноцінної альтернативи цьому маршруту наразі немає. Водночас держава шукає рішення для безпечної роботи бізнесу та розвитку приватного флоту, який має посилити морську логістику України.