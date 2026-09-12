После атаки на Одессу и Черноморск число пострадавших возросло до 35

Детская площадка возле поврежденного дома. Фото: ГСЧС

В результате российского обстрела Одессыв ночь на 12 сентября пострадали 35 человек, среди них пятимесячный младенец и 17-летний юноша. Половина пострадавших была госпитализирована. Большинство из них находятся в состоянии средней тяжести, один человек — в тяжелом состоянии. На месте попадания работают полицейские.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера, Одесский городской совет и ГУНП в Одесской области.

Реклама

Что известно о состоянии пострадавших

По последним данным Олега Кипера, после российской атаки медицинская помощь понадобилась 35 людям. Еще двое человек остаются без связи, поисково-спасательные работы продолжаются. Четырнадцать пострадавших госпитализировали, еще восьмерым медики оказали помощь непосредственно на месте. Шестеро человек после осмотра отказались от госпитализации. Большинство пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, состояние одного человека врачи оценивают как тяжелое. Среди травмированных двое детей. Помощь потребовалась пятимесячному младенцу и 17-летнему юноше.

Атака на Одессу

В ночь на 12 сентября россияне массированно атаковали Одесскую область беспилотниками. В Одессе в результате попадания вспыхнул пожар в 25-этажном жилом доме. Огонь охватил квартиры на 21–23 этажах. Спасатели эвакуировали из дома семерых человек, среди них двоих детей. Часть жильцов во время атаки оказалась заблокированной в лифте. Взрывная волна затронула и соседние дома. По предварительной информации Одесского городского совета, в жилом секторе выбито более 1200 окон.

Россияне атаковали и соседний Черноморск. В городе разрушен жилой дом, ещё три получили повреждения. В одном из мест попадания была перебита газовая труба, из-за чего вспыхнул пожар. В жилом секторе пострадали пять человек. Полицейские на месте фиксируют последствия военного преступления РФ, собирают доказательства, опрашивают свидетелей, оказывают психологическую помощь и обеспечивают правопорядок.

Читайте также:

Как помогают жителям

На месте продолжают работать коммунальные и экстренные службы. Работники устраняют последствия удара и помогают жителям временно закрывать выбитые окна и поврежденные дверные проемы пленкой и плитами OSB. Для жителей развернули оперативный штаб. Там можно получить консультацию, оформить документы на материальную помощь из городского бюджета или компенсацию по государственной программе "єВідновлення".

Также в штабе предоставляют информацию о возможностях временного расселения для людей, чье жилье после российского удара стало непригодным для проживания.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что, по словам пресс-секретаря Украинской добровольческой армии Сергея Братчука, во время последней атаки на Одесскую область украинские силы активно использовали дроны-перехватчики и другие средства поражения. Часть российских беспилотников удалось уничтожить над морем. В то же время он подчеркнул, что РФ, вероятно, продолжит массированные атаки, пока будет иметь для этого технические возможности.

Также Новини.LIVE сообщали, чтоморские порты Большой Одессы остаются главным путем для украинского агроэкспорта, несмотря на российские атаки. Полноценной альтернативы этому маршруту пока нет. В то же время государство ищет решения для безопасной работы бизнеса и развития частного флота, который должен укрепить морскую логистику Украины.