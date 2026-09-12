Після атаки на Одесу частина поверхів будинку обвалилася — Олег Кіпер

Частина верхніх поверхів будинку зруйнована після російської атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Після атаки росіян мешканцям пошкодженої багатоповерхівки в Одесі поки не дозволяють повертатися до квартир. Найбільше зруйновані верхні поверхи, частина конструкцій фактично обвалилася одна на одну. Фахівці вже перевіряють будинок на можливі зсуви.

Про це начальник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів в ефірі телемарафону "Ми — Україна", інформує Новини.LIVE.

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Стан пошкодженого будинку

За словами Олега Кіпера, найбільше занепокоєння викликає ділянка з 21-го до 24-го поверху, тому повертатися до квартир мешканцям поки заборонено. За станом пошкоджених конструкцій стежать за допомогою спеціального лазерного обладнання.

"Поки що проживати не можна. Кажу відверто: попередньо будівельники, експерти піднімалися, дивилися. Саме з 21-го по 24-й поверх є проблеми. Зараз поставили лазер і дивляться щодо зсуву цих частин будинку", — сказав Олег Кіпер.

Попередньо місто розглядає часткове відселення мешканців. Після цього експерти разом із забудовником мають визначити, як безпечно розібрати найбільш зруйновану частину багатоповерхівки.

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"Там три поверхи практично як пиріг склалися на одному поверсі. Тому працюють будівельники, вони були на місці. Попередній акт сьогодні вже випишуть, а десь на понеділок ми очікуємо більш детальний від них план, щоб почати відновлювальні роботи", — зазначив Олег Кіпер.

Кількість постраждалих зросла

Олег Кіпер повідомив про 37 постраждалих, 14 із яких госпіталізували. Серед потерпілих є п'ятимісячне немовля. Остаточні наслідки атаки досі встановлюють. Ще двоє людей не виходять на зв'язок.

"Двох людей до цього часу ми не розуміємо, чи вони виїхали, зі слів тих, хто здавав їм в оренду квартиру, чи вони на місці. Зараз розбирають завали і сподіваємося, що їх там немає. Поки ліквідація не завершена, ми ще не розуміємо остаточну кількість людей, які постраждали", — розповів Олег Кіпер.

Росіяни атакували й Чорноморськ

Вночі російські терористи не обмежилися лише Одесою. Загарбники також атакували Чорноморськ, де зазнали руйнувань будівлі та є постраждалі. Олег Кіпер зазначив, що повітряні тривоги в регіоні протягом останніх двох діб лунають майже безперервно. Через це мешканці Одещини фактично не мають можливості нормально відпочити.

"І минула ніч, і ця ніч були дуже-дуже шумними. Люди практично вже дві доби взагалі не сплять, тому що повітряні тривоги практично не припиняються", — сказав Олег Кіпер.

Що відомо про нічну атаку

Раніше Новини.LIVE писали, що росіяни всю ніч атакували Одесу та Чорноморськ. В Одесі після влучання спалахнули квартири на верхніх поверхах 25-поверхового будинку, а в Чорноморську зруйновано житловий будинок та зазнав руйнувань готель із реабілітаційним центром.

Також Новини.LIVE повідомляли про стан людей, які постраждали внаслідок нічної атаки. Серед травмованих є п'ятимісячне немовля та 17-річний юнак, частину потерпілих госпіталізували.

Крім того, журналісти Новини.LIVE побували біля пошкодженої багатоповерхівки та поспілкувалися з її мешканцями. Одесити розповіли, як вибухи застали їх у квартирах, а вибуховою хвилею у будинку повибивало вікна та рами.