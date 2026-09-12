После атаки на Одессу часть этажей здания обрушилась — Олег Кипер

Часть верхних этажей здания разрушена в результате российской атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

После обстрела россиян жильцам поврежденного многоэтажного дома в Одессе пока не разрешают возвращаться в квартиры. Сильнее всего пострадали верхние этажи, часть конструкций фактически обрушилась друг на друга. Специалисты уже проверяют здание на предмет возможных оползней.

Об этом начальник Одесской ОВА Олег Кипер рассказал в эфире телемарафона "Ми — Україна", сообщает Новини.LIVE.

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Состояние поврежденного дома

По словам Олега Кипера, наибольшую обеспокоенность вызывает участок с 21-го по 24-й этаж, поэтому возвращаться в квартиры жильцам пока запрещено. За состоянием поврежденных конструкций следят с помощью специального лазерного оборудования.

"Пока проживать нельзя. Скажу откровенно: предварительно строители и эксперты поднимались наверх и осматривали здание. Именно с 21-го по 24-й этаж есть проблемы. Сейчас установили лазер и следят за смещением этих частей дома", — сказал Олег Кипер.

Предварительно город рассматривает возможность частичного отселения жильцов. После этого эксперты совместно с застройщиком должны определить, как безопасно разобрать наиболее разрушенную часть многоэтажки.

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"Там три этажа практически как пирог сложились на одном этаже. Поэтому работают строители, они были на месте. Предварительный акт сегодня уже составят, а где-то на понедельник мы ожидаем от них более подробный план, чтобы приступить к восстановительным работам", — отметил Олег Кипер.

Число пострадавших возросло

Олег Кипер сообщил о 37 пострадавших, 14 из которых госпитализированы. Среди пострадавших есть пятимесячный младенец. Окончательные последствия атаки пока устанавливаются. Еще двое человек не выходят на связь.

"По поводу двух человек мы до сих пор не знаем, уехали ли они, судя по словам тех, кто сдавал им квартиру, или остались на месте. Сейчас расчищают завалы и надеемся, что их там нет. Пока ликвидация не завершена, мы пока не знаем окончательное количество пострадавших", — рассказал Олег Кипер.

Россияне атаковали и Черноморск

Ночью российские террористы не ограничились только Одессой. Захватчики также атаковали Черноморск, где были разрушены здания и есть пострадавшие. Олег Кипер отметил, что воздушные тревоги в регионе в течение последних двух суток звучат почти непрерывно. Из-за этого жители Одесской области фактически не имеют возможности нормально отдохнуть.

"И прошлая ночь, и эта ночь были очень-очень шумными. Люди практически уже две сутки вообще не спят, потому что воздушные тревоги практически не прекращаются", — сказал Олег Кипер.

Что известно о ночной атаке

Ранее Новини.LIVE сообщали, что россияне всю ночь атаковали Одессу и Черноморск. В Одессе после попадания загорелись квартиры на верхних этажах 25-этажного дома, а в Черноморске разрушен жилой дом и поврежден отель с реабилитационным центром.

Также Новини.LIVE писали о состоянии людей, пострадавших в результате ночной атаки. Среди раненых — пятимесячный младенец и 17-летний юноша, часть пострадавших была госпитализирована.

Кроме того, журналисты Новини.LIVE побывали возле поврежденного многоэтажного дома и пообщались с его жильцами. Одесситы рассказали, как взрывы застали их в квартирах, а взрывная волна в доме выбила окна и рамы.