Россияне атаковали Одессу КАБами и реактивными дронами

Изможденный спасатель среди развалин. Фото иллюстративное: ГСЧС

Россияне почти всю ночь на 13 сентября наносили удары по Одесской области с помощью КАБ и реактивных беспилотников. В регионе были повреждены жилые дома, склады, гаражи, автомобили и объекты критической инфраструктуры. По состоянию на утро атака продолжается, а над Одессой по-прежнему находятся вражеские БПЛА, в городе не прекращаются взрывы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на полицию Одесской области и ГСЧС.

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Спасатели ликвидировали пожары, возникшие в Одесской области в результате российских ударов. Фото: ГСЧС Одесской области

Последствия атаки

По данным полиции, в одном из многоэтажных домов в Одессе повреждены крыша и фасад, выбиты окна и повреждена квартира. Разрушениям также подверглись частные дома, складские и производственные помещения, гаражи и автомобили местных жителей. Кроме того, под ударом оказались объекты критической инфраструктуры.

Правоохранители оградили территорию возле здания после российского удара по Одесской области. Фото: Национальная полиция Украины

Полицейские ограничили доступ к территории, где фиксируют последствия российской атаки на Одесскую область. Фото: Национальная полиция Украины

После попаданий в нескольких местах возникли пожары. Спасатели оперативно потушили огонь. Всего к ликвидации последствий ночной атаки привлекли более 100 сотрудников ГСЧС. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате этой атаки нет.

Один из домов, получивший повреждения во время ночной российской атаки на Одесскую область. Фото: ГСЧС Одесской области

Полиция фиксирует последствия ударов

На местах российских ударов продолжают работать следственно-оперативные группы. Правоохранители осматривают поврежденные объекты, собирают доказательства, опрашивают свидетелей и документируют последствия атаки как военного преступления РФ.

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Полицейский работает возле дома, пострадавшего в результате российской атаки на Одесскую область. Фото: Национальная полиция Украины

Полицейские также предупреждают жителей Одесской области о том, что нельзя приближаться к обломкам ракет и беспилотников. Даже части сбитых или разрушенных средств поражения могут оставаться взрывоопасными. В случае их обнаружения необходимо звонить по номерам 101, 102 или 112.

Атаки на Одесскую область продолжаются уже несколько ночей

Одесская область уже несколько ночей подряд подвергается российским ударам. Во время предыдущей масштабной атаки в ночь на 12 сентября наибольшие разрушения потерпела 25-этажная многоэтажка в Одессе. По завершении аварийно-спасательных работ ГСЧС сообщили о двух погибших и 25 раненых. Спасателям удалось эвакуировать семерых человек, среди них — двух детей.

Вид с высоты на многоэтажное здание в Одессе, часть которого разрушена в результате российской атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

В результате российской атаки значительные разрушения понесла верхняя часть многоэтажного жилого дома в Одессе. Фото: ГСЧС Одесской области

По состоянию на утро 13 сентября атака на Одессу продолжается. Над городом фиксируются российские беспилотники, также военные предупреждают об угрозе применения управляемых авиабомб, так называемых "бандеролей". Жителей призывают оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что после российской атаки жильцам поврежденного многоэтажного дома в Одессе запретили возвращаться в квартиры. Наибольшие разрушения понесла часть здания с 21-го по 24-й этаж, а три этажа фактически обрушились друг на друга.



Также журналисты Новини.LIVE пообщались с одесситами, которых взрывы застали дома. Жильцы показали квартиры с выбитыми окнами и разрушенными конструкциями и рассказали о первых минутах после российского удара.

Уже поздно вечером 12 сентября россияне снова атаковали Одессу и область. Новини.LIVE сообщали, что под ударом оказалась логистическая инфраструктура «Новой почты», где были повреждены здание и грузовик, а двое человек получили ранения. Разрушения также зафиксировали в одном из многоэтажных домов Одессы.