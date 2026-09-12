Лисак повідомив про трагічну знахідку під завалами в Одесі

В Одесі продовжують розбирати завали. Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області

Під час розбирання завалів багатоповерхового будинку в Одесі, пошкодженого в результаті російської атаки, виявили тіло людини. Особу загиблого наразі встановлюють. Аварійно-пошукові роботи на місці тривають.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

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Йдеться про житловий будинок, який зазнав серйозних пошкоджень внаслідок нічної атаки Росії на Одесу 12 вересня. У верхній частині будівлі було зруйновано кілька поверхів, вибуховою хвилею також пошкоджено сусідні будинки та газопровід низького тиску. За іншою адресою пошкодження отримали ще три житлові будинки, один із них було повністю зруйновано.

Рятувальники продовжують розбирати завали

Раніше повідомлялося про постраждалих внаслідок удару по Одесі. Їхня кількість протягом дня уточнювалася і збільшувалася: спочатку міська влада говорила про шістьох, потім — про 12 і 17 постраждалих. За повідомленням Олега Кіпера, під час аварійно-пошукових робіт на місці ракетного удару рятувальники виявили тіло чоловіка 1992 року народження.

Зараз рятувальники та інші екстрені служби продовжують працювати на місці зруйнованого будинку. Лисак повідомив, що тіло виявили безпосередньо під час розбирання завалів, однак обставини загибелі та особу людини поки що не розкриваються. Аварійно-пошукові роботи тривають.

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Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що мешканцям будинку, пошкодженого під час обстрілу в Одесі, поки що не дозволяють повернутися до своїх квартир. Існує небезпека, що конструкція багатоповерхівки може обвалитися, проте на місці тривають рятувальні роботи.

Також Новини.LIVE повідомляли, що під час атаки на Одесу постраждали декілька десятків людей, серед яких виявилася п'ятимісячна дитина.