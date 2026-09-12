Лысак сообщил о трагической находке под завалами в Одессе

В Одессе продолжают разбирать завалы. Фото: главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

Во время разбора завалов поврежденного в результате российской атаки многоэтажного дома в Одессе обнаружили тело человека. Личность погибшего сейчас устанавливается. Аварийно-поисковые работы на месте продолжаются.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на начальника Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.

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Речь идет о жилом доме, который получил серьезные повреждения в результате ночной атаки России на Одессу 12 сентября. В верхней части здания были разрушены несколько этажей, взрывной волной также повреждены соседние дома и газопровод низкого давления. По другому адресу повреждения получили еще три жилых дома, один из них был полностью разрушен.

Спасатели продолжают разбирать завалы

Ранее сообщалось о пострадавших в результате удара по Одессе. Их количество в течение дня уточнялось и увеличивалось: сначала городские власти говорили о шести, затем — о 12 и 17 пострадавших.

По сообщению Олега Кипера, во время аварийно-изыскательских работ на месте ракетного удара спасатели обнаружили тело мужчины 1992 года рождения.

Сейчас спасатели и другие экстренные службы продолжают работать на месте разрушенного дома. Лысак сообщил, что тело обнаружили непосредственно во время разбора завалов, однако обстоятельства гибели и личность человека пока не раскрываются. Аварийно-поисковые работы продолжаются.

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Напомним, Новини.LIVE писали о том, что жителям дома, поврежденного во время обстрела в Одессе, пока не разрешают вернуться в свои квартиры. Существует опасность, что конструкция многоэтажки может обрушиться, однако на месте продолжаются спасательные работы.

Также Новини.LIVE сообщали, что во время атаки на Одессу пострадали несколько десятков человек, среди которых оказался пятимесячный ребенок.