Одеса знову під обстрілом: є постраждалі

Руйнування на місці нападу. Фото: ДСНС України

Російські війська в ніч на 13 вересня знову атакували Одесу та область. У результаті удару по логістичній інфраструктурі регіону постраждали дві людини. Пошкоджено будівлю та вантажний автомобіль. Також в Одесі зазнала пошкоджень багатоповерхівка.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на голову Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

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За інформацією місцевої влади, на місці удару по логістичній інфраструктурі разом із рятувальниками працювали дві місцеві пожежні команди. Постраждалим надають необхідну допомогу, обставини та наслідки атаки уточнюються.

Рятувальники надають допомогу постраждалому. Фото: ДСНС України

Росіяни продовжують атакувати Одесу

Нова атака сталася незабаром після масованого удару по Одесі в ніч на 12 вересня. Тоді російські війська пошкодили житловий багатоповерховий будинок, верхні поверхи якого були зруйновані, а вибухова хвиля пошкодила сусідні будинки та газопровід. Під час розбирання завалів рятувальники виявили тіло людини, її особу встановлюють, а аварійно-пошукові роботи тривають.

Через нову атаку загроза для регіону зберігається. Мешканців Одеси закликали залишатися в безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги.

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"Ворог знову атакував Одесу. Пошкоджено багатоповерхівку. До відбою всім перебувати в безпечних місцях. Загроза триває", — написав Лисак.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, що всього кілька годин тому на місці одного з влучень по Одесі під завалами було виявлено тіло чоловіка.

Також Новини.LIVE повідомляли, що мешканцям будинків, пошкоджених під час обстрілу, забороняють повертатися до квартир через загрозу обвалу.