Одесса снова под обстрелом: есть пострадавшие

Разрушения на месте атаки. Фото: ГСЧС Украины

Российские войска в ночь на 13 сентября вновь атаковали Одессу и область. В результате удара по логистической инфраструктуре региона пострадали два человека. Повреждены здание и грузовой автомобиль. Также в Одессе получила повреждения многоэтажка.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

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По информации местных властей, на месте удара по логистической инфраструктуре вместе со спасателями работали две местные пожарные команды. Пострадавшим оказывают необходимую помощь, обстоятельства и последствия атаки уточняются.

Спасатели оказывают помощь пострадавшему. Фото: ГСЧС Украины

Россияне продолжают атаковать Одессу

Новая атака произошла вскоре после массированного удара по Одессе в ночь на 12 сентября. Тогда российские войска повредили жилую многоэтажку, верхние этажи которой были разрушены, а взрывная волна повредила соседние дома и газопровод. Во время разбора завалов спасатели обнаружили тело человека, его личность устанавливается, а аварийно-поисковые работы продолжаются.

Из-за новой атаки угроза для региона сохраняется. Жителей Одессы призвали оставаться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги.

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"Враг снова атаковал Одессу. Повреждена многоэтажка. До отбоя всем находиться в безопасных местах. Угроза продолжается", — написал Лысак.

Напомним, Новини.LIVE писали, что всего несколько часов назад на месте одного из попаданий по Одессе под завалами было обнаружено тело мужчины.

Также Новини.LIVE сообщали, что жителям домов, поврежденных во время обстрела, запрещают возвращаться в квартиры из-за угрозы обвала.