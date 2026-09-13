Росіяни атакували буксир "Сапфір" у порту Одеської області

Атаковане рятувальне судно в порту Одещини. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Росіяни під час масованої атаки на Одещину пошкодили цивільне судно. Ударний безпілотник влучив у морський пошуково-рятувальний буксир "Сапфір", який перебував в одному з портів регіону. Попередньо, люди не постраждали.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

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Пошкодження морського пошуково-рятувального буксира "Сапфір". Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Росіяни вдарили по буксиру "Сапфір"

У міністерстві наголосили, що судно мало відповідне маркування SAR згідно з вимогами міжнародних морських конвенцій. За попередньою інформацією, внаслідок російського удару ніхто з людей не постраждав. У міністерстві заявили, що цивільні судна, рятувальні служби та портова інфраструктура не можуть бути законними військовими цілями. Там назвали російську атаку черговим порушенням міжнародного гуманітарного та морського права.

"Такі атаки — не "супутня шкода" і не випадковість. Це системні удари, які створюють пряму загрозу життю моряків, рятувальників і портових працівників, а також безпеці міжнародного судноплавства", — зазначили у міністерстві.

Україна фіксує обставини та докази російської атаки. Про удар по пошуково-рятувальному судну мають поінформувати Міжнародну морську організацію (IMO) та міжнародних партнерів.

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Буксир "Сапфір", пошкоджений російським ударом у порту Одещини. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Що відомо про атаку на Одесу 13 вересня

Раніше Новини.LIVE писали, що вночі та вранці 13 вересня росіяни масовано атакували Одесу. В одному з пошкоджених житлових будинків під час вибуху перебувала родина з дітьми. Люди не встигли спуститися до паркінгу. Загалом унаслідок атаки постраждали 20 людей, серед них двоє дітей. Росіяни під час масованої атаки били не лише по житловій забудові. Через удари по Одещині сталися аварійні відключення електроенергії. Тимчасово припинила роботу низка трамвайних і тролейбусних маршрутів. Проблеми з електропостачанням позначилися і на водопостачанні. Для мешканців Пересипського району міська влада організувала підвезення технічної води.

Також російські загарбники вночі атакували Одещину КАБами та реактивними безпілотниками. В Одесі зазнали руйнувань багатоповерхівка та приватні будинки, складські й виробничі приміщення, гаражі та автомобілі. Росіяни били і по об'єктах критичної інфраструктури. Після влучань виникли пожежі, до ліквідації наслідків залучили понад 100 рятувальників.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, що росіяни вдарили і по логістичній інфраструктурі Одещини. Внаслідок атаки постраждали двоє людей, росіяни пошкодили будівлю та вантажний автомобіль. В Одесі тієї ж ночі також зазнала пошкоджень багатоповерхівка.