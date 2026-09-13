Атака на Одесу 13 вересня: 20 постраждалих, світло і вода зникли

Наслідки російського удару по житловій багатоповерхівці в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Росіяни в ніч та вранці 13 вересня масовано атакували Одесу. В одному з пошкоджених будинків під час вибуху перебувала родина з дітьми. Люди не встигли спуститися до паркінгу, а після удару квартиру заповнив дим та повилітали вікна.

Про це одеситка Тетяна розповіла кореспондентці Новини.LIVE Вікторії Бєккєр.

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Не встигли спуститися до укриття

За словами Тетяни, у момент вибуху вся родина перебувала вдома. Оскільки був вихідний, вони відпочивали й не встигли спуститися до паркінгу до того, як пролунав потужний вибух. Найбільше налякався молодший син жінки. Дитина спала та прокинулася вже від вибуху.

"Коли приліт стався, ми були у своїй квартирі. Оскільки вихідний, усі відпочивали. Не встигли спуститися в паркінг. Був сильний вибух. Молодший син спав, прокинувся від вибуху, почав сильно кричати і труситися", — розповіла Тетяна.

Одеситка Тетяна. Фото: кадр з відео

Вибуховою хвилею розбило скління над входом. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

У квартирі вибуховою хвилею пошкодило вікно. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Після вибуху квартиру заповнив густий дим, а від ударної хвилі почали падати речі. У помешканні вибило всі вікна, пошкодило дверцята шаф, жалюзі та інші предмети.

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"Ми прокинулися, а в квартирі був сильний дим. Усе почало літати. Вікна повилітали всі, повилітали двері в шафах, квіти попадали, жалюзі — усе попадало. Фізично ніхто не постраждав, але психологічно постраждали сильно", — додала одеситка.

Речі мешканців після вибуху опинилися на підлозі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Росіяни пошкодили квартири у житловому будинку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Що відомо про пошкоджений житловий будинок

Наразі наслідки удару ліквідовують комунальні та екстрені служби. Голова Приморської районної адміністрації Одеської міської ради розповів Новини.LIVE, що район зазнає російських атак уже протягом останнього тижня. Зокрема, росіяни б'ють по житловій забудові та історичній частині Одеси. За словами Марата Корольова, після атаки 12 вересня у Приморському районі нарахували близько двох тисяч вибитих вікон і дверей та пошкоджених квартир. Тоді загинули двоє людей. Уже 13 вересня росіяни знову влучили у житловий будинок.

"На жаль, останній тиждень ворог обстрілює наше місто, історичну частину міста, Приморський район. Вчора рано-вранці було влучання в житловий будинок. На жаль, є двоє загиблих, є постраждалі. І вчора ми нарахували близько двох тисяч вибитих вікон, дверей, пошкоджених квартир. Сьогодні знову приліт у житловий будинок", — розповів Марат Корольов.

Голова Приморської районної адміністрації Одеської міської ради Марат Корольов. Фото: кадр з відео

Наслідки російського удару по житловому будинку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

У будинку після російської атаки вибиті вікна. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Вибиті вікна закривають плитами

На місцях ударів працюють оперативні штаби та комунальні служби. Спочатку фахівці прибирають аварійні конструкції та розбите скло. Після цього вибиті вікна у квартирах тимчасово закривають плівкою або плитами OSB. За словами Марата Корольова, мешканці можуть звернутися до оперативного штабу, щоб отримати перелік документів для оформлення матеріальної допомоги на встановлення нових вікон та дверей.

"Перше наше завдання — прибрати всі аварійні елементи, прибрати скло. Закриваємо одразу квартири плівкою або листами OSB. Мешканці будинків звертаються до нашого оперативного штабу, де беруть перелік документів, щоб звернутися до районної адміністрації та отримати матеріальну допомогу на встановлення вікон і дверей", — пояснив Марат Корольов.

Працівники готують матеріали для закриття пошкоджених вікон. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Працівники прибирають розбите скло біля пошкодженого будинку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Удар росіян пошкодив вікна у багатоповерхівці. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Одеситам оплатят оренду житла

Для людей, квартири яких після російських ударів стали непридатними для проживання, у місті діє окрема програма. Якщо родина не має іншого житла, з міського бюджету їй можуть надати кошти на оренду квартири. За інформацією Марата Корольова, така допомога надається протягом року. За цей час пошкоджений будинок можуть відновлювати коштом міського бюджету, державних програм, благодійних фондів або силами ОСББ.

"Якщо після прильоту немає можливості проживати у квартирі та немає іншої власності — квартири або будинку, ви звертаєтеся до Приморської районної адміністрації, і ми з бюджету міста виділяємо кошти на оренду житла", — зазначив Марат Корольов.

Одесити біля будинку з вибитими вікнами. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Росіяни зруйнували частину верхніх поверхів будинку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Окремо вирішуватимуть долю квартир, які зазнали найбільших руйнувань. Спеціальна комісія та експерти мають визначити, чи можна їх відновити. Якщо відбудова неможлива, власники зможуть скористатися державним механізмом компенсації для придбання іншого житла. Якщо помешкання підлягає ремонту, на період відновлення його власники зможуть отримувати допомогу на оренду.

Щодо будинку, який росіяни атакували 13 вересня, остаточних висновків експертів про знищені квартири на момент розмови ще не було.

"Влучання було безпосередньо в перекриття, у зовнішню стіну квартир. Тільки після того, як фахівці зроблять свій висновок, ми зможемо зрозуміти, це буде знищене майно чи пошкоджене. Але пошкоджене — це сто відсотків", — сказав Марат Корольов.

Частина багатоповерхівки зазнала значних руйнувань. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Кількість постраждалих унаслідок атаки

Поки комунальники та експерти обстежують пошкоджені будинки, медики продовжують уточнювати дані про людей, які зазнали травм у різних районах Одеси. За останньою інформацією голови Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, внаслідок російської атаки 13 вересня постраждали вже 20 людей. Серед них двоє дітей — хлопчик 2010 року народження та дівчинка 2017 року народження. Ліквідація наслідків російських ударів у місті триває.

У приватному будинку після удару вибиті вікна. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

В Одесі частково зникло світло

Масована атака росіян була націлена не лише на житлову забудову. Через руйнування енергосистеми в частині Одеського району, зокрема в Одесі, сталися аварійні відключення електроенергії. За даними ДТЕК, енергетикам уже вдалося перезаживити 47,7 тисячі родин. Однак 185,5 тисячі сімей поки залишаються без електрики.

Знеструмлення призвели до перебоїв у роботі критичної інфраструктури та міського електротранспорту. Через відсутність електропостачання частина тролейбусів і трамваїв в Одесі тимчасово не курсує, інші маршрути працюють за скороченими схемами.

Тролейбуси:

№2 та №3 — не курсують;

№8 — курсує частково;

№7 — вул. Архітекторська — Залізничний вокзал;

№9 — вул. Інглезі — Залізничний вокзал;

№10 — вул. Інглезі — Залізничний вокзал.

Трамваї:

№1, №5, №12, №15, №20, №21 та №28 — не курсують;

№7 — 11-та станція Люстдорфської дороги — Старосінна площа;

№10 — вул. Іцхака Рабіна — Старосінна площа.

В Одесі виникли проблеми з водою

Аварійні відключення позначилися й на водопостачанні Одеси. За інформацією Одеської міської ради, через відсутність електроенергії не працює частина водонасосних станцій. Для мешканців Пересипського району організували підвезення технічної води. Машини розмістили за такими адресами:

вул. 28-ї Бригади, 29 — навпроти арки;

вул. Академіка Заболотного, 12 — біля будинку;

вул. Ярослава Баїса, 5/1 — біля будинку;

парк Ентузіастів — біля входу;

вул. Марсельська — біля супермаркету "Таврія В";

вул. Владислава Бувалкіна, 1 — у дворі, заїзд на майданчик між будинком і торговельним центром;

вул. Семена Палія, 70 — на майданчику біля магазину "Єва";

просп. Князя Володимира Великого, 155 — біля будинку.

Поїзди до Одеси затримуються

Наслідки атаки торкнулися й залізничного сполучення. "Укрзалізниця" повідомила, що з міркувань безпеки затримується приміський поїзд №6253 Подільськ — Одеса-Головна. Зі станції Дачна він курсує із затримкою 4 години 43 хвилини. У разі нового підвищення небезпеки рух поїзда можуть знову зупинити.

Раніше Новини.LIVE писали, що 12 вересня росіяни атакували 25-поверховий житловий будинок в Одесі. Найбільших руйнувань зазнали верхні поверхи, частина конструкцій фактично склалася одна на одну. Мешканцям тимчасово заборонили повертатися до квартир.

Також журналісти Новини.LIVE поспілкувалися з одеситами, яких вибухи 12 вересня застали вдома. Мешканці розповіли, як після російського удару в квартирах повибивало вікна та рами, а людям довелося серед ночі спускатися до паркінгу.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, що під час розбирання завалів 25-поверхівки рятувальники виявили тіло чоловіка. Пошуки продовжили, а згодом під уламками на 21-му поверсі знайшли тіло ще однієї людини. Загалом унаслідок російського удару по будинку загинули двоє людей.