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Головна Одеса Розбирали завали й діставали тіла: кадри роботи рятувальників в Одесі

Розбирали завали й діставали тіла: кадри роботи рятувальників в Одесі

Ua ru
13 вересня 2026 12:40
Рятувальники завершили розбір завалів 25-поверхівки в Одесі: кадри з місця
Рятувальники прибирають уламки бетону та зруйнованих конструкцій під час пошукових робіт в Одесі. Фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування "Одеса" ДСНС України

В Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи у 25-поверхівці, яку росіяни атакували вранці 12 вересня. Рятувальники розбирали зруйновані конструкції на верхніх поверхах і шукали людей під завалами. На 21-му поверсі знайшли тіла двох загиблих.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Мобільний рятувальний центр швидкого реагування "Одеса" ДСНС України.

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Рятувальники розбирають завали зруйнованої багатоповерхівки в Одесі
Рятувальники розбирають уламки конструкцій на верхніх поверхах 25-поверхового будинку в Одесі. Фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування "Одеса" ДСНС України

Як рятувальники розбирали завали

За даними рятувальників, на місці працювали 43 людини Мобільного рятувального центру разом з одеськими колегами. Через значні руйнування верхніх поверхів вони вручну та за допомогою спеціального обладнання розбирали уламки й перевіряли приміщення.

Рятувальники шукають людей під завалами висотки в Одесі
 Рятувальники та кінолои працюють на місці зруйнованих поверхів будинку в Одесі. Фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування "Одеса" ДСНС України
Рятувальники розбирають завали вночі у висотці Одеси
Надзвичайники розбирають уламки під час нічної пошукової операції. Фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування "Одеса" ДСНС України

Під завалами на 21-му поверсі рятувальники знайшли тіла двох людей. Після завершення пошуків роботи у багатоповерхівці завершили.

"На жаль, на 21-му поверсі під завалами рятувальники виявили тіла двох людей. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих", — повідомили в Мобільному рятувальному центрі.

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Рятувальники виносять тіло людини, яку виявили під завалами на 21-му поверсі. Фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування "Одеса" ДСНС України
Рятувальники дістають тіло загиблого з-під завалів в Одесі
Рятувальники під час нічних пошукових робіт дістали тіло людини, яку знайшли під завалами. Фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування "Одеса" ДСНС України

Загалом унаслідок російської атаки загинули двоє людей, ще 25 зазнали поранень. Серед поранених було п'ятимісячне немовля та 17-річний юнак. Під час рятувальної операції з будинку вдалося врятувати сімох людей, серед них двох дітей. Частину людей доправили до лікарень.

Рятувальники працюють серед зруйнованих поверхів висотки в Одесі
Надзвичайники розбирають масштабні завали на верхніх поверхах. Фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування "Одеса" ДСНС України

Що відомо про атаку на багатоповерхівку

Росіяни атакували Одесу вранці 12 вересня. Один з ударів був спрямований на 25-поверховий житловий будинок. Після влучання горіли квартири на верхніх поверхах, а найбільших руйнувань зазнала частина висотки з 21-го до 24-го поверху. Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що три поверхи фактично обвалилися один на один.

"Там три поверхи практично як пиріг склалися на одному поверсі. Тому працюють будівельники, вони були на місці. Попередній акт сьогодні вже випишуть, а десь на понеділок ми очікуємо більш детальний від них план, щоб почати відновлювальні роботи", — розповів Олег Кіпер.

Нічні пошуки людей під завалами багатоповерхівки в Одесі
Рятувальники вночі продовжували пошукові роботи. Фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування "Одеса" ДСНС України

Після удару мешканцям поки не дозволили повертатися до квартир. На будинку встановили лазерне обладнання, щоб стежити за можливим зміщенням пошкоджених конструкцій. Фахівці мають визначити, як демонтувати зруйновану частину висотки. Місто також розглядає часткове відселення мешканців.

Росіяни зруйнували квартиру Даяни Ястремської

У цій багатоповерхівці була квартира родини 26-річної української тенісистки Даяни Ястремської. Спортсменка показала зруйноване помешкання після удару. За словами Даяни Ястремської, у будинок влучила крилата ракета "Калібр". Спортсменка також звернулася до Жіночої тенісної асоціації (WTA) та Міжнародної федерації тенісу (ITF). Вона закликала їх подивитися на наслідки російських ударів очима українців.

Кінолог із собакою обстежує завали багатоповерхівки в Одесі
Кінолог обстежує зруйновані приміщення під час пошуково-рятувальної операції. Фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування "Одеса" ДСНС України

Новини.LIVE писали, що росіяни продовжили атакувати Одесу в ніч на 13 вересня. Спочатку під ударом була логістична інфраструктура: були пошкоджені будівля та вантажівка, двоє людей зазнали поранень. Згодом російські війська застосували КАБи та реактивні безпілотники. У місті й області зазнали руйнувань багатоповерхівки, приватні будинки, склади, гаражі, автомобілі та об'єкти критичної інфраструктури. До ліквідації наслідків залучили понад 100 рятувальників.

Новини Одеси будинок руйнування крилаті ракети обстріл Одеси Наслідки обстрілу Одещини
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

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