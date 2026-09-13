Спасатели завершили разбор завалов 25-этажного здания в Одессе: кадры с места

Спасатели убирают обломки бетона и разрушенных конструкций в ходе поисковых работ в Одессе. Фото: Мобильный спасательный центр быстрого реагирования «Одесса» ГСЧС Украины

В Одессе завершились поисково-спасательные работы в 25-этажном здании, которое россияне атаковали утром 12 сентября. Спасатели разбирали разрушенные конструкции на верхних этажах и искали людей под завалами. На 21-м этаже обнаружили тела двух погибших.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Мобильный спасательный центр быстрого реагирования "Одесса" ГСЧС Украины.

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Спасатели разбирают обломки конструкций на верхних этажах 25-этажного дома в Одессе. Фото: Мобильный спасательный центр быстрого реагирования "Одесса" ГСЧС Украины

Как спасатели разбирали завалы

По данным спасателей, на месте работали 43 человека из Мобильного спасательного центра вместе с одесскими коллегами. Из-за значительных разрушений верхних этажей они вручную и с помощью специального оборудования разбирали обломки и проверяли помещения.

Спасатели и кинологи работают на месте разрушенных этажей дома в Одессе. Фото: Мобильный спасательный центр быстрого реагирования "Одесса" ГСЧС Украины

Сотрудники чрезвычайных служб расчищают обломки во время ночной поисковой операции. Фото: Мобильный спасательный центр быстрого реагирования "Одесса" ГСЧС Украины

Под завалами на 21-м этаже спасатели обнаружили тела двух человек. После завершения поисков работы в многоэтажке были закончены.

"К сожалению, на 21-м этаже под завалами спасатели обнаружили тела двух человек. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших", — сообщили в Мобильном спасательном центре.

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Спасатели выносят тело человека, которого обнаружили под завалами на 21-м этаже. Фото: Мобильный спасательный центр быстрого реагирования "Одесса" ГСЧС Украины

Спасатели во время ночных поисковых работ извлекли тело человека, которого нашли под завалами. Фото: Мобильный спасательный центр быстрого реагирования "Одесса" ГСЧС Украины

Всего в результате российского нападения погибли два человека, ещё 25 получили ранения. Среди раненых были пятимесячный младенец и 17-летний юноша. В ходе спасательной операции из здания удалось спасти семерых человек, в том числе двух детей. Часть людей доставили в больницы.

Спасатели расчищают обширные завалы на верхних этажах. Фото: Мобильный спасательный центр быстрого реагирования "Одесса" ГСЧС Украины

Что известно об атаке на многоэтажку

Россияне атаковали Одессу утром 12 сентября. Один из ударов был нанесён по 25-этажному жилому дому. После попадания горели квартиры на верхних этажах, а наибольшие разрушения понесла часть высотки с 21-го по 24-й этаж. Начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что три этажа фактически обрушились один на другой.

"Там три этажа практически сложились, как пирог, на одном уровне. Поэтому работают строители, они были на месте. Предварительный акт сегодня уже составят, а где-то на понедельник мы ожидаем от них более подробный план, чтобы начать восстановительные работы", — рассказал Олег Кипер.

Спасатели ночью продолжали поисковые работы. Фото: Мобильный спасательный центр быстрого реагирования "Одесса" ГСЧС Украины

После удара жильцам пока не разрешили возвращаться в квартиры. На здании установили лазерное оборудование, чтобы следить за возможным смещением поврежденных конструкций. Специалисты должны определить, как демонтировать разрушенную часть высотки. Город также рассматривает возможность частичного отселения жильцов.

Россияне разрушили квартиру Даяны Ястремской

В этом многоэтажном доме находилась квартира семьи 26-летней украинской теннисистки Даяны Ястремской. Спортсменка показала разрушенное жилье после удара. По словам Даяны Ястремской, в дом попала крылатая ракета «Калибр». Спортсменка также обратилась к Женской теннисной ассоциации (WTA) и Международной федерации тенниса (ITF). Она призвала их взглянуть на последствия российских ударов глазами украинцев.

Кинолог осматривает разрушенные помещения во время поисково-спасательной операции. Фото: Мобильный спасательный центр быстрого реагирования "Одесса" ГСЧС Украины

Новини.LIVE сообщали, что россияне продолжили атаковать Одессу в ночь на 13 сентября. Сначала под ударом оказалась логистическая инфраструктура: были повреждены здание и грузовик, двое человек получили ранения. Впоследствии российские войска применили КАБы и реактивные беспилотники. В городе и области были разрушены многоэтажные дома, частные дома, склады, гаражи, автомобили и объекты критической инфраструктуры. К ликвидации последствий привлекли более 100 спасателей.