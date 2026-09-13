Росіяни зруйнували квартиру тенісистки Даяни Ястремської в Одесі

Пожежа після влучання у будинок. Фото: Facebook/DayanaYastremska

Російська ракета зруйнувала квартиру родини 26-річної української тенісистки Даяни Ястремської під час атаки на Одесу 12 вересня. Спортсменка показала, що залишилося від помешкання, та звернулася до міжнародних тенісних організацій. Єдиною неушкодженою річчю в квартирі виявився рушник із Roland Garros.

Про це Даяна Ястремська повідомила у соцмережі Facebook, передає Новини.LIVE.

Реклама

Допис Даяни Ястремської. Фото: скриншот з Facebook

РФ зруйнувала квартиру Даяни Ястремської

За словами Даяни Ястремської, у багатоповерхівку влучила крилата ракета "Калібр". Після удару квартира її родини фактично зруйнована. Серед уламків уцілів лише рушник із французького тенісного турніру Roland Garros.

"Так виглядає "русский мир", пряме влучання крилатої ракети "Калібр". Російська ракета зруйнувала нашу квартиру в Одесі. Єдине, що вижило, це рушник Ролана Гарроса. СИМВОЛІЧНО. Шматочок світового тенісу пережив російську ракету. Наш дім цього не зробив", — написала Даяна Ястремська.

Тенісистка також звернулася до Жіночої тенісної асоціації (WTA) та Міжнародної федерації тенісу (ITF). Вона закликала організації подивитися на наслідки російських ударів з боку українців.

Читайте також:

"Подивіться на ці фото нашими очима. Це справжнє значення вашого "нейтралітету" — з українського боку", — написала Даяна Ястремська.

Що відомо про удар по багатоповерхівці

Росіяни атакували Одесу в ніч проти 12 вересня ракетами, КАБами та безпілотниками. Один з ударів був спрямований на 25-поверховий житловий будинок. На верхніх поверхах спалахнули квартири, вогонь охопив помешкання з 21-го по 23-й поверх. Під час рятувальної операції надзвичайники врятували 12 людей, серед них двох дітей. Частина мешканців після удару опинилася заблокованою в ліфті.

Найбільших руйнувань зазнала частина будинку з 21-го до 24-го поверху. Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що три поверхи фактично склалися один на один. Мешканцям заборонили повертатися до квартир, а за станом конструкцій почали стежити за допомогою лазерного обладнання. Місто також розглядає часткове відселення людей.

Уночі під час розбирання завалів рятувальники знайшли тіло чоловіка 1992 року народження. Уже вранці 13 вересня ДСНС повідомила про завершення аварійно-рятувальних робіт. Остаточно відомо про двох загиблих.

Росіяни знову атакують Одесу 13 вересня

У ніч проти 13 вересня російські війська продовжили масовану ракетно-дронову атаку на Одесу та область. Станом на ранок удари тривають. За останніми даними, у місті вже відомо про п'ятьох постраждалих. За даними Олега Кіпера, росіяни пошкодили верхні поверхи ще однієї житлової багатоповерхівки та приватні будинки. Руйнувань також зазнали склади й дитячий санаторій. На території Ботанічного саду спалахнула пожежа.

Сергій Лисак повідомив про пошкодження багатоповерхівки, приватних будинків, автомобіля, двох навчальних закладів та об'єктів інфраструктури. Відомо щонайменше про п'ятьох постраждалих. Руйнування є у кількох районах міста.

Місцеві пабліки також повідомляють про ймовірне влучання у склади "Нової пошти" на околицях Одеси. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Раніше журналісти Новини.LIVE поспілкувалися з одеситами, яких вибухи застали вдома у 25-поверховій багатоповерхівці, яку росіяни атакували у ніч на 12 вересня. Мешканці показали квартири з вибитими вікнами та розбитими конструкціями й розповіли про перші хвилини після російського удару.

Новини.LIVE повідомляли, що увечері 12 вересня росіяни знову атакували Одесу та область. Під ударом була логістична інфраструктура "Нової пошти", пошкоджено будівлю та вантажівку, а двоє людей зазнали поранень. Руйнування також зафіксували в одній із багатоповерхівок Одеси.