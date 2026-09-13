Россияне разрушили квартиру теннисистки Даяны Ястремской в Одессе

Пожар после попадания в дом. Фото: Facebook/DayanaYastremska

Российская ракета разрушила квартиру семьи 26-летней украинской теннисистки Даяны Ястремской во время атаки на Одессу 12 сентября. Спортсменка показала, что осталось от квартиры, и обратилась к международным теннисным организациям. Единственной уцелевшей вещью в квартире оказалось полотенце с Roland Garros.

Об этом Даяна Ястремская сообщила в социальной сети Facebook, передает Новини.LIVE.

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Пост Даяны Ястремской. Фото: скриншот из Facebook

Россия разрушила квартиру Даяны Ястремской

По словам Даяны Ястремской, в многоэтажку попала крылатая ракета "Калибр". После удара квартира ее семьи фактически разрушена. Среди обломков уцелело лишь полотенце с французского теннисного турнира Roland Garros.

"Так выглядит "русский мир" — прямое попадание крылатой ракеты "Калибр". Российская ракета разрушила нашу квартиру в Одессе. Единственное, что уцелело, — это полотенце с турнира "Ролан Гаррос". СИМВОЛИЧНО. Кусочек мирового тенниса пережил российскую ракету. Наш дом этого не сделал", — написала Даяна Ястремская.

Теннисистка также обратилась к Женской теннисной ассоциации (WTA) и Международной федерации тенниса (ITF). Она призвала организации взглянуть на последствия российских ударов глазами украинцев.

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"Посмотрите на эти фото нашими глазами. Это истинное значение вашего "нейтралитета" — с украинской стороны", — написала Даяна Ястремская.

Что известно об ударе по многоэтажке

Россияне атаковали Одессу в ночь на 12 сентября ракетами, КАБами и беспилотниками. Один из ударов был нанесен по 25-этажному жилому дому. На верхних этажах загорелись квартиры, огонь охватил помещения с 21-го по 23-й этаж. В ходе спасательной операции сотрудники экстренных служб спасли 12 человек, в том числе двух детей. Часть жильцов после удара оказалась заблокированной в лифте.

Наибольшие разрушения понесла часть здания с 21-го по 24-й этаж. Начальник Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что три этажа фактически обрушились один на другой. Жильцам запретили возвращаться в квартиры, а за состоянием конструкций начали следить с помощью лазерного оборудования. Городские власти также рассматривают возможность частичного отселения людей.

Ночью во время разбора завалов спасатели обнаружили тело мужчины 1992 года рождения. Уже утром 13 сентября ГСЧС сообщила о завершении аварийно-спасательных работ. Окончательно подтверждено, что есть два погибших.

Россияне вновь атакуют Одессу 13 сентября

В ночь на 13 сентября российские войска продолжили массированную ракетно-дроновую атаку на Одессу и область. По состоянию на утро удары продолжаются. По последним данным, в городе уже известно о пяти пострадавших. По данным Олега Кипера, россияне повредили верхние этажи еще одного жилого многоэтажного дома и частные дома. Разрушениям также подверглись склады и детский санаторий. На территории Ботанического сада вспыхнул пожар.

Сергей Лысак сообщил о повреждениях многоэтажного дома, частных домов, автомобиля, двух учебных заведений и объектов инфраструктуры. Известно как минимум о пяти пострадавших. Разрушения зафиксированы в нескольких районах города.

Местные паблики также сообщают о вероятном попадании в склады "Новой почты" на окраинах Одессы. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее журналисты Новини.LIVE пообщались с одесситами, которых взрывы застали дома в 25-этажном многоэтажном доме, который россияне атаковали в ночь на 12 сентября. Жители показали квартиры с выбитыми окнами и разрушенными конструкциями и рассказали о первых минутах после российского удара.

Новини.LIVE сообщали, что вечером 12 сентября россияне вновь атаковали Одессу и область. Под ударом оказалась логистическая инфраструктура "Новой почты", повреждены здание и грузовик, а двое человек получили ранения. Разрушения также зафиксировали в одном из многоэтажных домов Одессы.