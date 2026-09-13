Атака на Одессу 13 сентября: 20 пострадавших, отключены свет и вода

Последствия российского удара по жилому многоэтажному дому в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Россияне в ночь и утром 13 сентября подвергли Одессу массированной атаке. В одном из поврежденных домов во время взрыва находилась семья с детьми. Люди не успели спуститься на парковку, а после удара квартиру заполнил дым, и вылетели окна.

Об этом одесситка Татьяна рассказала корреспондентке Новини.LIVE Виктории Беккер.

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Не успели спуститься в укрытие

По словам Татьяны, в момент взрыва вся семья находилась дома. Поскольку был выходной, они отдыхали и не успели спуститься в паркинг до того, как раздался мощный взрыв. Больше всего испугался младший сын женщины. Ребенок спал и проснулся от взрыва.

"Когда произошел взрыв, мы были в своей квартире. Поскольку был выходной, все отдыхали. Не успели спуститься в паркинг. Прогремел сильный взрыв. Младший сын спал, проснулся от взрыва, начал сильно кричать и дрожать", — рассказала Татьяна.

Одесситка Татьяна. Фото: кадр из видео

Взрывная волна разбила стекло над входом. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

В квартире взрывная волна повредила окно. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

После взрыва квартиру заполнил густой дым, а от ударной волны начали падать вещи. В помещении выбило все окна, повредило дверцы шкафов, жалюзи и другие предметы.

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"Мы проснулись, а в квартире был сильный дым. Все начало летать. Окна все вылетели, вылетели дверцы в шкафах, цветы падали, жалюзи — все падало. Физически никто не пострадал, но психологически пострадали сильно", — добавила одесситка.

Вещи жильцов после взрыва оказались на полу. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Россияне повредили квартиры в жилом доме. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Что известно о поврежденном жилом доме

Сейчас последствия удара ликвидируют коммунальные и экстренные службы. Глава Приморской районной администрации Одесского городского совета рассказал Новини.LIVE, что район подвергается российским атакам уже на протяжении последней недели. В частности, россияне наносят удары по жилой застройке и исторической части Одессы. По словам Марата Королева, после атаки 12 сентября в Приморском районе насчитали около двух тысяч выбитых окон и дверей, а также поврежденных квартир. Тогда погибли два человека. Уже 13 сентября россияне снова попали в жилой дом.

"К сожалению, последнюю неделю враг обстреливает наш город, историческую часть города, Приморский район. Вчера рано утром был нанесен удар по жилому дому. К сожалению, есть двое погибших, есть пострадавшие. И вчера мы насчитали около двух тысяч выбитых окон, дверей и поврежденных квартир. Сегодня снова был обстрел жилого дома", — рассказал Марат Королев.

Глава Приморской районной администрации Одесского городского совета Марат Королёв. Фото: кадр из видео

Последствия российского удара по жилому дому. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

В доме после российской атаки выбиты окна. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Выбитые окна закрывают плитами

На местах ударов работают оперативные штабы и коммунальные службы. Сначала специалисты убирают аварийные конструкции и разбитое стекло. После этого выбитые окна в квартирах временно закрывают пленкой или плитами OSB. По словам Марата Королёва, жильцы могут обратиться в оперативный штаб, чтобы получить перечень документов для оформления материальной помощи на установку новых окон и дверей.

"Наша первая задача — убрать все аварийные элементы, убрать стекло. Сразу же закрываем квартиры пленкой или листами OSB. Жильцы домов обращаются в наш оперативный штаб, где получают перечень документов, чтобы обратиться в районную администрацию и получить материальную помощь на установку окон и дверей", — пояснил Марат Королев.

Работники готовят материалы для закрытия поврежденных окон. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Работники убирают разбитое стекло возле поврежденного дома. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Удар россиян повредил окна в многоэтажке. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Одесситам оплатят аренду жилья

Для людей, квартиры которых после российских ударов стали непригодными для проживания, в городе действует отдельная программа. Если у семьи нет другого жилья, из городского бюджета ей могут выделить средства на аренду квартиры. По информации Марата Королева, такая помощь предоставляется в течение года. За это время поврежденный дом могут восстанавливать за счет городского бюджета, государственных программ, благотворительных фондов или силами ОСМД.

"Если после удара нет возможности проживать в квартире и нет другой собственности — квартиры или дома, вы обращаетесь в Приморскую районную администрацию, и мы из городского бюджета выделяем средства на аренду жилья", — отметил Марат Королев.

Одесситы возле дома с выбитыми окнами. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Россияне разрушили часть верхних этажей дома. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Отдельно будет решаться судьба квартир, подвергшихся наибольшим разрушениям. Специальная комиссия и эксперты должны определить, можно ли их восстановить. Если восстановление невозможно, владельцы смогут воспользоваться государственным механизмом компенсации для приобретения другого жилья. Если жилье подлежит ремонту, на период восстановления его владельцы смогут получать помощь на аренду.

Что касается дома, который россияне атаковали 13 сентября, окончательных выводов экспертов о разрушенных квартирах на момент разговора ещё не было.

"Попадание пришлось непосредственно в перекрытие, во внешнюю стену квартир. Только после того, как специалисты сделают свой вывод, мы сможем понять, будет ли это уничтоженное имущество или поврежденное. Но поврежденное — это сто процентов", — сказал Марат Королев.

Часть многоэтажного дома подверглась значительным разрушениям. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Число пострадавших в результате атаки

Пока коммунальщики и эксперты обследуют поврежденные дома, медики продолжают уточнять данные о людях, получивших травмы в разных районах Одессы. По последней информации главы Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, в результате российского удара 13 сентября пострадали уже 20 человек. Среди них двое детей — мальчик 2010 года рождения и девочка 2017 года рождения. Ликвидация последствий российских ударов в городе продолжается.

В частном доме после удара выбиты окна. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

В Одессе частично отключилось электричество

Массированная атака россиян была нацелена не только на жилую застройку. Из-за разрушения энергосистемы в части Одесского района, в частности в Одессе, произошли аварийные отключения электроэнергии. По данным ДТЭК, энергетикам уже удалось восстановить электроснабжение 47,7 тысячи семей. Однако 185,5 тысячи семей пока остаются без электричества.

Отключения электроэнергии привели к перебоям в работе критически важной инфраструктуры и городского электротранспорта. Из-за отсутствия электроснабжения часть троллейбусов и трамваев в Одессе временно не курсирует, остальные маршруты работают по сокращенным схемам.

Троллейбусы:

№ 2 и № 3 — не курсируют;

№ 8 — курсирует частично;

№7 — ул. Архитекторская — Железнодорожный вокзал;

№9 — ул. Инглези — Железнодорожный вокзал;

№10 — ул. Инглези — Железнодорожный вокзал.

Трамваи:

№1, №5, №12, №15, №20, №21 и №28 — не курсируют;

№7 — 11-я станция Люстдорфской дороги — Старосинная площадь;

№10 — ул. Ицхака Рабина — Старосинная площадь.

В Одессе возникли проблемы с водой

Аварийные отключения сказались и на водоснабжении Одессы. По информации Одесского городского совета, из-за отсутствия электроэнергии не работает часть водонасосных станций. Для жителей Пересыпского района организовали подвоз технической воды. Машины разместили по следующим адресам:

ул. 28-й Бригады, 29 — напротив арки;

ул. Академика Заболотного, 12 — возле дома;

ул. Ярослава Баиса, 5/1 — возле дома;

парк Энтузиастов — у входа;

ул. Марсельская — возле супермаркета "Таврия В";

ул. Владислава Бувалкина, 1 — во дворе, заезд на площадку между домом и торговым центром;

ул. Семена Палия, 70 — на площадке возле магазина "Ева";

просп. Князя Владимира Великого, 155 — возле дома.

Поезда в Одессу задерживаются

Последствия атаки коснулись и железнодорожного сообщения. «Укрзализныця» сообщила, что из соображений безопасности задерживается пригородный поезд № 6253 Подольск — Одесса-Главная. Со станции "Дачная" он курсирует с задержкой 4 часа 43 минуты. В случае нового повышения опасности движение поезда могут снова остановить.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 12 сентября россияне атаковали 25-этажный жилой дом в Одессе. Наибольшие разрушения понесли верхние этажи, часть конструкций фактически обрушилась друг на друга. Жильцам временно запретили возвращаться в квартиры.

Также журналисты Новини.LIVE пообщались с одесситами, которых взрывы 12 сентября застали дома. Жильцы рассказали, как после российского удара в квартирах выбило окна и рамы, а людям пришлось посреди ночи спускаться в паркинг.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что во время разбора завалов 25-этажного дома спасатели обнаружили тело мужчины. Поиски продолжили, и впоследствии под обломками на 21-м этаже нашли тело ещё одного человека. В общей сложности в результате российского удара по дому погибли два человека.