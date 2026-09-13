Россияне атаковали буксир «Сапфир» в порту Одесской области

Подвергшееся нападению спасательное судно в порту Одесской области. Фото: Министерство развития громад и территорий Украины

Россияне в ходе массированной атаки на Одесскую область повредили гражданское судно. Ударный беспилотник поразил морской поисково-спасательный буксир "Сапфир", который находился в одном из портов региона. По предварительным данным, люди не пострадали.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство развития громад и территорий Украины.

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Повреждения морского поисково-спасательного буксира "Сапфир". Фото: Министерство развития громад и территорий Украины

Россияне нанесли удар по буксиру "Сапфир"

В министерстве подчеркнули, что судно имело соответствующую маркировку SAR в соответствии с требованиями международных морских конвенций. По предварительной информации, в результате российского удара никто из людей не пострадал. В министерстве заявили, что гражданские суда, спасательные службы и портовая инфраструктура не могут быть законными военными целями. Там назвали российскую атаку очередным нарушением международного гуманитарного и морского права.

"Такие атаки — не "сопутствующий ущерб" и не случайность. Это системные удары, которые создают прямую угрозу жизни моряков, спасателей и портовых работников, а также безопасности международного судоходства", — отметили в министерстве.

Украина фиксирует обстоятельства и доказательства российской атаки. О ударе по поисково-спасательному судну должны быть проинформированы Международная морская организация (ИМО) и международные партнеры.

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Буксир "Сапфир", поврежденный российским ударом в порту Одесской области. Фото: Министерство развития громад и территорий Украины

Что известно об атаке на Одессу 13 сентября

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ночью и утром 13 сентября россияне массированно атаковали Одессу. В одном из поврежденных жилых домов во время взрыва находилась семья с детьми. Люди не успели спуститься в паркинг. Всего в результате атаки пострадали 20 человек, среди них двое детей. Россияне во время массированной атаки наносили удары не только по жилой застройке. Из-за ударов по Одесской области произошли аварийные отключения электроэнергии. Временно прекратили работу ряд трамвайных и троллейбусных маршрутов. Проблемы с электроснабжением сказались и на водоснабжении. Для жителей Пересыпского района городские власти организовали подвоз технической воды.

Также российские захватчики ночью атаковали Одесскую область КАбами и реактивными беспилотниками. В Одессе были разрушены многоэтажка и частные дома, складские и производственные помещения, гаражи и автомобили. Россияне наносили удары и по объектам критической инфраструктуры. После попаданий возникли пожары, к ликвидации последствий привлекли более 100 спасателей.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что россияне нанесли удары и по логистической инфраструктуре Одесской области. В результате атаки пострадали два человека, россияне повредили здание и грузовой автомобиль. В Одессе той же ночью также была повреждена многоэтажная жилая здание.