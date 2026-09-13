Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Россияне атаковали спасательный буксир в порту Одесчины: какие повреждения

Россияне атаковали спасательный буксир в порту Одесчины: какие повреждения

Ua ru
13 сентября 2026 15:15
Россияне атаковали буксир «Сапфир» в порту Одесской области
Подвергшееся нападению спасательное судно в порту Одесской области. Фото: Министерство развития громад и территорий Украины

Россияне в ходе массированной атаки на Одесскую область повредили гражданское судно. Ударный беспилотник поразил морской поисково-спасательный буксир "Сапфир", который находился в одном из портов региона. По предварительным данным, люди не пострадали.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство развития громад и территорий Украины.

Реклама
Пошкоджений російською атакою буксир «Сапфір» на Одещині
Повреждения морского поисково-спасательного буксира "Сапфир". Фото: Министерство развития громад и территорий Украины

Россияне нанесли удар по буксиру "Сапфир"

В министерстве подчеркнули, что судно имело соответствующую маркировку SAR в соответствии с требованиями международных морских конвенций. По предварительной информации, в результате российского удара никто из людей не пострадал. В министерстве заявили, что гражданские суда, спасательные службы и портовая инфраструктура не могут быть законными военными целями. Там назвали российскую атаку очередным нарушением международного гуманитарного и морского права.

"Такие атаки — не "сопутствующий ущерб" и не случайность. Это системные удары, которые создают прямую угрозу жизни моряков, спасателей и портовых работников, а также безопасности международного судоходства", — отметили в министерстве.

Украина фиксирует обстоятельства и доказательства российской атаки. О ударе по поисково-спасательному судну должны быть проинформированы Международная морская организация (ИМО) и международные партнеры.

Читайте также:
Пошуково-рятувальний буксир «Сапфір» після атаки росіян
Буксир "Сапфир", поврежденный российским ударом в порту Одесской области. Фото: Министерство развития громад и территорий Украины

Что известно об атаке на Одессу 13 сентября

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ночью и утром 13 сентября россияне массированно атаковали Одессу. В одном из поврежденных жилых домов во время взрыва находилась семья с детьми. Люди не успели спуститься в паркинг. Всего в результате атаки пострадали 20 человек, среди них двое детей. Россияне во время массированной атаки наносили удары не только по жилой застройке. Из-за ударов по Одесской области произошли аварийные отключения электроэнергии. Временно прекратили работу ряд трамвайных и троллейбусных маршрутов. Проблемы с электроснабжением сказались и на водоснабжении. Для жителей Пересыпского района городские власти организовали подвоз технической воды.

Также российские захватчики ночью атаковали Одесскую область КАбами и реактивными беспилотниками. В Одессе были разрушены многоэтажка и частные дома, складские и производственные помещения, гаражи и автомобили. Россияне наносили удары и по объектам критической инфраструктуры. После попаданий возникли пожары, к ликвидации последствий привлекли более 100 спасателей.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что россияне нанесли удары и по логистической инфраструктуре Одесской области. В результате атаки пострадали два человека, россияне повредили здание и грузовой автомобиль. В Одессе той же ночью также была повреждена многоэтажная жилая здание.

корабль порт Новости Одессы обстрел Одессы Последствия обстрела Одесчины
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации