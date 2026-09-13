Сибига заявил, что РФ приостановила судоходство в Черном море

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Сибига/Facebook

Российские удары повлияли на морское судоходство в Черном море. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что РФ ракетным террором остановила морской трафик и навигацию. По его словам, это также подрывает глобальную продовольственную безопасность.

Об этом глава МИД Украины Андрей Сибига заявил во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским в Киеве в воскресенье, 13 сентября, сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Сибига заявил о приостановке судоходства в Черном море

Андрей Сибига отметил, что Россия в последнее время наносит удары по украинской портовой инфраструктуре, гражданским судам и морским маршрутам. По его словам, в результате ракетного террора РФ фактически остановились судоходство и морская навигация в Черном море.

Сибига подчеркнул, что ситуация имеет значение не только для Украины, поскольку влияет на глобальную продовольственную безопасность. Он также отметил, что Украине необходимо взаимодействие с Польшей для восстановления свободы судоходства.

Объясняя важность этого вопроса, министр подчеркнул последствия российских атак для морского сообщения и продовольственной безопасности:

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"Россия своим ракетным террором остановила судоходство и морскую навигацию в Чёрном море, а это также подрывает глобальную продовольственную безопасность".

Украина рассчитывает на поддержку Польши

По словам Сибиги, для восстановления свободы судоходства Украине важно взаимодействие с Польшей. В то же время министр поблагодарил Европейский Союз за возобновление проекта "Коридоры солидарности".

Он отметил, что соседние с Украиной страны согласились помочь с транзитом украинской продукции в страны назначения. Прежде всего речь идет о поставках в страны Африки и Ближнего Востока.

Сибига призвал усилить санкции против РФ

Министр также сообщил о российском ударе по пункту пропуска "Ягодин — Дорогуск". Сибига подчеркнул, что российские удары уже наносятся непосредственно у украинско-польской границы.

Учитывая это, Сибига призвал вводить санкции после каждой массированной атаки, не дожидаясь формирования крупных санкционных пакетов. В частности, речь идет об ограничении возможностей России производить баллистические ракеты и дроны, а также её доступа к военным технологиям.

Украина и Польша обсудили сотрудничество в сфере обороны

Во время встречи Сибига поблагодарил Польшу за очередной пакет военной помощи, объявленный по итогам саммита в "Рамштайне".

Стороны также обсудили укрепление воздушной обороны и развитие совместных оборонных проектов.

Новини.LIVE сообщили, что российский дрон поразил поисково-спасательный буксир "Сапфир" в одном из портов Одесской области. Судно получило повреждения, по предварительным данным, люди не пострадали. В Украине заявили, что атака на гражданское спасательное судно является нарушением международного гуманитарного и морского права.

Новини.LIVE также писали, что в ночь на 13 сентября российские войска почти всю ночь атаковали Одесскую область КАбами и реактивными беспилотниками. В результате ударов повреждены жилые дома, склады, гаражи, автомобили и объекты критической инфраструктуры, в нескольких местах вспыхнули пожары. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, а последствия атаки продолжают ликвидировать.